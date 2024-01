Avoriaz : ils tentent de vendre du cannabis à deux vacanciers qui sont en fait... des gendarmes en civil

Dans la station de ski d’Avoriaz, deux saisonniers ont été arrêtés pour trafic de stupéfiants. Ils ont été démasqués en proposant du cannabis à des gendarmes qui étaient en congés !

L’habit ne fait pas le moine ! Un adage encore plus vrai quand on délaisse son uniforme pour partir en vacances ! En tout cas, l’illusion a été totale pour deux saisonniers de la station de ski d’Avoriaz, en Haute-Savoie, lorsqu’ils ont repéré deux promeneurs qu’ils ont pris pour de potentiels clients.

Seulement voilà, les deux promeneurs en question se sont avérés être des gendarmes, profitant de leurs congés. Leur devoir professionnel a naturellement repris le dessus quand ils se sont vus proposer du cannabis par le couple de saisonniers, un homme de 20 et une femme de 23 ans.

En leur proposant leur produit, ils détaillent même leur business, expliquant combien ils l’achètent et combien ils le revendent aux saisonniers et aux touristes. Ils s’épanchent même sur leur emploi et leur lieu de travail. La grosse boulette !

Un trafic de cannabis à l’échelle de la station

Sur le moment, les gendarmes en civil ne les interpellent pas. Ils transmettent les informations pouvant les identifier à leur hiérarchie. Ce n’est que le lendemain que le procureur de la République de Thonon-les-Bains lance une perquisition sur le lieu de travail du couple.

Crédit photo : Capture d'écran Facebook / Gendarmerie de la Haute-Savoie

Ils y trouvent alors un coffre-fort vide mais qui empeste l’odeur de cannabis. Ensuite, un chien de l’équipe cynophile retrouve de l’herbe de cannabis, une balance de précision, du tabac et plusieurs éléments dans un sac plastique. Les téléphones des deux saisonniers sont aussi saisis, révélant alors l’existence d’un trafic de drogue à moyenne échelle, dédié à la station.

En garde à vue, les deux trafiquants saisonniers ont reconnu les faits. Ils sont désormais en attente de jugement les mois prochains.