Célèbre pour son amour du cannabis, Snoop Dogg annonce qu'il arrête de fumer

Éternellement associé à la consommation de cannabis, le rappeur américain Snoop Dogg a annoncé qu’il arrêtait de fumer. Une grosse surprise pour ses fans !

La G-Funk, la West Coast et la marijuana : tels étaient les trois piliers de l’identité de Snoop Dogg, rappeur légendaire des années 90 et 2000. C’est assez simple, on n'imagine pas une seconde Snoop Dogg sans joint au bec ! C’est un peu comme si Rocco Siffredi arrêtait le s*xe ou si George Clooney arrêtait le café.

Une réalité à laquelle il faudra désormais se faire ! Ce jeudi 16 novembre, Snoop Dogg a annoncé qu’il arrêtait de fumer du cannabis sur ses réseaux sociaux : “Après beaucoup de considérations et de discussions avec ma famille, j’ai décidé d’arrêter de fumer. Respectez ma vie privée s’il vous plaît”.

Âgé de 52 ans, le rappeur n’a cependant pas précisé s’il arrêtait de fumer uniquement le tabac, uniquement le cannabis, ou les deux ! Sans précision, on peut donc deviner qu’il parle des deux !

Les fans s’inquiètent de l’état de santé de Snoop Dogg

À l’annonce de cette nouvelle, certains fans de Snoop Dogg ont réagi avec scepticisme, pensant à un poisson d’avril au mois de novembre. D’autres se sont inquiétés d’éventuels problèmes de santé du rappeur qui l’aurait poussé à prendre cette décision.

Révélé en 1992, il a explosé dans le milieu du rap avec son premier album solo “Doggystyle” en 1993. Devenu l’une des figures phares du mouvement rap américain West Coast, il est étroitement lié à la consommation de cannabis. Ces dernières années, il avait notamment engagé un rouleur de joints personnel et s’était aussi lancé dans l’industrie du cannabis, devenu légal en Californie.