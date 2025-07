Les femmes médecins prennent le pouvoir et sont aujourd'hui majoritaires en France, une première

Au 1er janvier 2025, le nombre de femmes médecins était supérieur à celui de leurs homologues masculins en France. Une grande première dans la profession.

Le métier de médecin est désormais exercé par plus de femmes que d’hommes en France. C’est ce que révèlent des données de la Direction de recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DRESS) sur le domaine médical, publiées ce lundi 28 juillet.

De manière générale, on observe une augmentation du nombre de médecins en France, indépendamment des sexes, puisqu’on compte 237 214 médecins en activité, dont 100 000 généralistes.

Crédit photo : iStock

Selon les données de la DRESS, au 1er janvier 2025, 118 957 médecins français étaient des femmes, contre 118 257 hommes, toutes spécialités confondues. C’est la première fois en France que cette profession est exercée par une majorité de femmes. À titre de comparaison, en 2024, on comptait encore 2 146 médecins hommes supplémentaires par rapport aux femmes.

Une majorité de femmes médecins

Selon l’étude, les femmes médecins sont également plus jeunes que les hommes puisqu’elles ont majoritairement entre 30 et 39 ans. Comme le rapporte 20 Minutes, chez les hommes, la tranche d’âge des médecins est plutôt située entre 60 et 64 ans.

Crédit photo : iStock

Les différences de sexes se retrouvent également selon les spécialités des médecins. Le métier de sage-femme reste encore essentiellement féminin (97%), ainsi que celui de pédicure-podologue. Un monopole féminin qui, loin du monde médical, n'est pas sans rappeler celui d'un autre métier exercé par 98% de femmes.

Du côté des dentistes, la profession se féminise et se rajeunie. Aujourd’hui en France, on compte ainsi 47 600 chirurgiens-dentistes, 25 800 sages-femmes et 14 400 pédicures-podologues. Des chiffres qui prouvent que la profession n’en finit plus de se féminiser.