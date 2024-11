Ce métier exercé par 98% de femmes va disparaître avec l'IA, faites-vous partie des 5 millions de Français qui devront changer de travail ?

Avec le développement de l’intelligence artificielle, certaines professions sont menacées. C’est le cas d’un métier très féminin qui pourrait bientôt disparaître.

L’intelligence artificielle prend de plus en plus d’ampleur en France et en Europe, à tel point que certains métiers pourraient être menacés à l’avenir, remplacés par l’intelligence artificielle. Pour lutter contre ce fléau, certaines professions sont montées au créneau pour alerter sur les dangers de cette nouvelle technologie, à l'image des comédiens de doublage. En effet, les outils d’IA générative sont actuellement capables d’effectuer des tâches que l’on pensait autrefois réservées à l’humain, et ce dans tous les secteurs d’activité.

Pour en savoir plus, le cabinet McKinsey a réalisé une étude afin d’estimer comment serait le marché du travail en 2030. Selon ce rapport, l’Europe et la France vont connaître un bouleversement majeur dans les prochaines années à cause de l’intelligence artificielle, et de nombreuses personnes vont être amenées à changer de profession. Selon Les Echos, 45% des heures de travail pourraient être remplacées par l’intelligence artificielle d’ici 2030.

Crédit photo : iStock

Comme le rapporte le Journal du Net, un métier majoritairement exercé par des femmes est principalement menacé, car il pourrait être remplacé par l’intelligence artificielle. Voici lequel.

Un métier menacé

Le premier métier qui sera touché par l’intelligence artificielle selon l’étude McKinsey est celui de secrétaire et assistant administratif, une profession exercée par 98% de femmes. Ce poste est très répandu en France puisqu’il regroupe les métiers comptables, juridiques ainsi que les ressources humaines. À cause de l’intelligence artificielle, on estime que 18% des salariés seront remplacés d’ici 2030.

Crédit photo : iStock

En effet, les tâches effectuées par les secrétaires et les assistants administratifs, comme le traitement de données, l’organisation administrative et la gestion documentaire, pourraient être effectuées par l’intelligence artificielle. Au total, on compterait 5 millions de postes en moins en 2030 par rapport à 2022 en Europe. En France, plus de 600 000 personnes seraient concernées et devraient changer de métier d’ici les prochaines années. Un coup dur pour ce métier que l’on pensait stable. Avec 93% de CDI, il est aujourd’hui fortement menacé.

Cette profession n'est pas la seule qui est menacée par l'intelligence artificielle. Selon une étude, 47% des emplois pourraient être remplacés d'ici les 25 prochaines années. À l'inverse, il existe des métiers qui, selon le créateur de Chat GPT, ne seront jamais remplacés par l'intelligence artificielle. Vous savez désormais vers quelle branche vous tourner pour éviter la reconversion professionnelle dans les prochaines années...