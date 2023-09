L'uniforme de retour à l'école ? Les Français favorables en majorité, selon un sondage

Impossible de passer à côté de cette information, Gabriel Attal, le ministre de l’Éducation nationale, souhaite expérimenter le rétablissement de l’uniforme à l’école. Cette idée semble susciter l’intérêt de nombreux élus. Mais qu’en est-il des parents d’élèves ?

L’uniforme à l’école sera expérimenté cette année

Le rétablissement de l’uniforme à l’école fait toujours débat dans notre pays. Si le ministre de l’Éducation nationale estime que son expérimentation doit être mise en place dès cette année, les Républicains et le Rassemblement national sont également de cet avis.

D’après un sondage CSA réalisé en janvier pour CNEWS, 59 % des Français seraient favorables au retour de l’uniforme à l’école.

Qu’attendent les Français de cette mesure ?

Parmi les arguments avancés par tous ceux qui soutiennent cette mesure : la volonté de faire disparaître les marqueurs sociaux. En effet, les vêtements impactent les relations entre enfants car ils révèlent la situation sociale de chaque famille.

Autre raison qui motive le rétablissement de l’uniforme à l’école : le respect des règles de laïcité. Vous n’êtes pas sans savoir qu’une annonce officielle a été faite concernant l’interdiction de l’abaya dans les établissements scolaires dès lundi 4 septembre, jour de rentrée.

Gabriel Attal a également invité les élus à faire connaître leur souhait d’expérimenter l’uniforme à l’école. Et ce, pour mettre en place cette nouvelle réglementation dès que possible. Ainsi, certains ont déjà annoncé publiquement leur désir d'instaurer cette réglementation dans les établissements de leur région. Parmi eux : Louis Alliot, député RN, et Éric Ciotti, chef des Républicains.

Un sondage qui révèle une France très divisée

Du sondage réalisé par le CSA en début d’année, on ne retient pas uniquement la petite majorité de oui. Certes, près de six Français sur dix sont favorables au retour de l’uniforme à l’école, mais si l’on étudie les résultats en profondeur, on constate que ce sujet est très controversé.

À savoir que les hommes sont plus favorables de neuf points que les femmes. Mais les personnes interrogées appartenant à la tranche d’âge 18-24 ans sont plutôt réfractaires à ce projet. En effet, seulement 35 % se disent favorables.

Enfin, ce sont les Français âgés de plus de 65 ans qui disent oui en majorité avec 66 %. Les personnes âgées de moins de 35 ans se disent contre à 51 %.

Sans surprise, ce sujet divise donc les Français. Et l’on se rend également compte que les préférences politiques se retrouvent dans ce sondage CSA. En effet, la gauche est plutôt contre le retour de l’uniforme avec seulement 46 % de sympathisants favorables à cette mesure.

Quant aux électeurs de droite, ils ont répondu oui à 80 %. Plus précisément, le parti “Reconquête” s’est dit favorable à 92 %, les Républicains à 78 % et le Rassemblement national à 80 %.

À noter que les sympathisants de la Macronie ont dit oui au retour de l’uniforme à 53 %.

Quoi qu’il en soit, cette expérimentation aura bien lieu dans certains établissements scolaires dès cette année. Il se pourrait même que les élèves revêtissent ces vêtements spécifiques dès cet automne...