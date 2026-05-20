Lidl : un salon en bois à 99 € idéal pour le jardin et le balcon cet été

Lidl signe un joli coup pour les beaux jours : un salon de balcon complet en bois d'acacia, comprenant une table et deux chaises pliantes sous la marque maison Livarno Home, à seulement 99 €. Noté 4,4/5 par les premiers clients, c'est l'une des entrées de gamme les plus compétitives de la saison pour aménager un petit espace extérieur sans se ruiner.

En bref : L'essentiel sur ce bon plan outdoor : La composition : Un ensemble mobilier complet comprenant 1 table compacte et 2 chaises pliantes assorties.

Un ensemble mobilier complet comprenant 1 table compacte et 2 chaises pliantes assorties. Le matériau : Conçu en authentique bois d'acacia, une essence tropicale dense naturellement résistante à l'humidité.

Conçu en authentique bois d'acacia, une essence tropicale dense naturellement résistante à l'humidité. L'avantage : Un prix de 99 € défiant toute concurrence, idéal pour optimiser les balcons urbains et les terrasses étroites.

Un vrai salon de balcon, pas juste une chaise

Là où beaucoup d'offres outdoor de supermarché se limitent à un siège pliant, le salon de balcon Sevilla de Livarno Home propose un ensemble cohérent : une table pliante et deux chaises pliantes assorties, le tout en bois d'acacia. De quoi équiper un balcon, une petite terrasse ou un coin de jardin sans réfléchir, et sans sortir 200 € dans une enseigne spécialisée.

Le bois d'acacia est un bon compromis pour l'extérieur : dense, naturellement résistant à l'humidité, et facile à entretenir avec une huile adaptée une à deux fois par an. Il fait partie des essences tropicales couramment utilisées pour le mobilier de jardin d'entrée de gamme, au même titre que le teck ou l'eucalyptus, mais à un coût bien inférieur. Tout se replie pour se ranger l'hiver ou se glisser le long d'un mur quand la place manque, l'argument décisif sur un balcon de ville.

L'essentiel du produit

Produit : Salon de balcon Sevilla : table + 2 chaises pliantes

Salon de balcon Sevilla : table + 2 chaises pliantes Marque : Livarno Home (marque maison Lidl)

Livarno Home (marque maison Lidl) Matière : bois d'acacia

bois d'acacia Prix : 99,00 € (dont 4,33 € d'éco-part)

99,00 € (dont 4,33 € d'éco-part) Référence : 100385707

100385707 Avis clients : 4,4/5 (19 évaluations)

Pourquoi 99 € change la donne

Un ensemble de balcon en bois équivalent dépasse souvent 180 à 250 € dans les enseignes de jardinage spécialisées. À 99 € pour la table et les deux chaises, l'opération Lidl se positionne clairement comme l'une des meilleures entrées de gamme « bois » de la saison. C'est précisément ce rapport qualité-prix qui explique la note de 4,4/5 laissée par les premiers acheteurs.

Livarno Home est la marque maison de Lidl dédiée à la maison et au jardin. Elle accompagne depuis des années les opérations saisonnières de l'enseigne avec du mobilier fonctionnel à prix serré. Ces séries limitées ne reviennent pas forcément à l'identique l'année suivante : une fois les stocks écoulés en magasin, le produit disparaît, sans garantie de réassort.

Pour qui, pour quel usage ?

Ce salon vise d'abord les petits espaces : balcons d'appartement, terrasses étroites, coins de jardin où un salon fixe ne tiendrait pas. Le format pliant en fait aussi une bonne option d'appoint pour recevoir, à sortir uniquement quand il fait beau. Les amateurs de café du matin au soleil, les locataires qui ne veulent pas investir lourd, et tous ceux qui cherchent à meubler un extérieur sans se ruiner avant l'été y trouveront leur compte. Pour aller plus loin sur les bons plans mobilier de saison, les offres mobilier de jardin à prix réduit chez Lidl font régulièrement parler d'elles au printemps.

Ce qu'il faut retenir

Un ensemble de balcon en bois d'acacia complet à 99 €, signé Livarno Home et bien noté (4,4/5) : l'opération est typique des bons coups jardin de Lidl au printemps. Un choix solide pour profiter d'un extérieur sans se ruiner avant l'été 2026.