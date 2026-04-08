Lidl : en avril, profitez des cagettes de viande et de poisson à 50 centimes à cette heure précise

Vous voulez faire des courses sans vous ruiner ? Rendez-vous chez Lidl pour profiter de cagettes de légumes, de viande et de poisson pour moins de 1 euro. Voici comment en profiter.

Lidl est une enseigne discount qui est idéale pour faire ses courses sans se ruiner. Vous pouvez profiter de bons plans tout au long de l’année, comme cet accessoire de nettoyage à moins de 100 euros, mais aussi faire vos courses alimentaires à petit prix.

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Pour faire des économies, évitez cette erreur qui peut vous faire dépenser plus sans le vouloir, et faites attention aux bons plans. Lidl met notamment en vente des cagettes anti-gaspillage à prix bas, à ne pas manquer.

De la viande et du poisson pour 50 centimes

Au départ, cette action a été mise en place pour éviter de gaspiller les fruits et légumes invendus. Désormais, il est également possible d’acheter de la viande et du poisson pour 50 centimes seulement

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Si ces produits sont vendus si peu cher, c’est parce que leur date de péremption est courte et qu’ils doivent être consommés très rapidement.

Quand aller en magasin ?

Pour bénéficier de ces cagettes anti-gaspi, vous devez vous présenter à un moment précis de la journée en magasin. Privilégiez le début de matinée, entre 9h et 10h, pour récupérer les cagettes. Vous pouvez également tenter votre chance en fin de journée, entre 18h et 19h, pour récupérer les invendus du jour.

Pensez également à revenir fréquemment dans votre magasin à des horaires différentes pour connaître les habitudes de votre point de vente et savoir quel est le meilleur moment pour dénicher les bonnes affaires.