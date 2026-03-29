Une femme et son mari emménagent dans le garage de sa mère pour économiser et lancer leur business

Aux États-Unis, MaryHene et Robbie Maida ont eu une bonne idée pour économiser de l’argent : il ont vécu dans le garage aménagé en appartement des parents de MaryHelen, dans leur jardin.

Quand on veut lancer son entreprise, il n’est pas toujours évident de trouver l’argent nécessaire pour le faire. C’est le cas de MaryHelen et Robbie Maida, un couple originaire des États-Unis. Après avoir obtenu leurs diplômes universitaires, MaryHelen et Robbie ne savaient pas ce qu’ils voulaient faire.

Crédit photo : MaryHelen Maida

Ils ont envisagé de déménager dans un autre État pour ouvrir un café, mais cette option était impossible pour des raisons économiques puisqu’ils devaient encore rembourser leur prêt étudiant.

Un appartement dans le jardin

Le mère de MaryHelen leur a suggéré d’ouvrir un food truck, mais le couple n’avait pas assez d’argent pour se loger. Ainsi, les parents de MaryHelen leur ont proposé de venir vivre dans leur garage, qu’ils avaient aménagé en appartement. Le couple a pu vivre dans le jardin des parents de MaryHelen gratuitement.

“Ils l’ont conçu avec un garage double et une pièce à l’arrière servant d’atelier à mon père, car il travaille beaucoup le bois. C’est la situation idéale, on a l’impression d’avoir notre propre maison”, a expliqué MaryHelen à Business Insider.

Crédit photo : MaryHelen Maida

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Aux États-Unis, il n’est pas rare de voir des familles vivre ensemble sur le même terrain, mais dans des logements différents. C’est le cas de ces parents qui font vivre leurs deux filles dans des containers aménagés dans leur jardin. Dans certains cas, ce partage de terrain peut également héberger les personnes âgées. Cet homme a notamment installé son père de 83 ans dans un studio dans son jardin à côté de chez lui pour lui éviter la maison de retraite.

Un studio aménagé dans un garage

MaryHelen et Robbie ont emménagé dans le garage aménagé en 2024. Cet appartement était un studio comportant une cuisine et une salle de bain, et était accessible depuis le jardin de la maison. Le garage fait 140 m2, dont 52 m2 pour l’appartement. Les parents de MaryHelen ne voulaient pas d’argent en contrepartie, ce qui a permis au couple de rembourser ses prêts étudiants et de payer ses factures. Ils ont également acheté quelques meubles d’occasion pour aménager leur appartement.

Crédit photo : MaryHelen Maida

MaryHelen et Robbie ont optimisé au mieux le petit espace. Ils ont notamment installé des miroirs pour agrandir la pièce et ont opté pour des rangements suspendus pour ne pas perdre de place. Pour créer leur cuisine, qui n’existait pas dans l’appartement, ils ont récupéré des matériaux donnés par les proches de leur quartier.

“Une amie de la famille avait acheté tous les appareils électroménagers neufs pour sa nouvelle maison, alors elle nous a donné gratuitement ses anciens”, a expliqué MaryHelen.

Crédit photo : MaryHelen Maida

Grâce à ce mode de vie, MaryHelen et Robbie ont économisé suffisamment d’argent pour lancer leurs deux entreprises. Ils ont lancé leur affaire de food truck, Robbie a trouvé un emploi à temps plein et MaryHelen a créé son entreprise d’organisation de mariages. Ils ont également acheté une maison, qu’ils souhaitent rénover.