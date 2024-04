Devenu millionnaire à seulement 15 ans grâce à Fortnite, il révèle les terribles conséquences de sa richesse précoce

Un jeune gamer qui a fait fortune a récemment révélé que son succès n'avait pas été sans conséquence sur sa santé mentale.

Devenir millionnaire n'est jamais une chose aisée à gérer alors quand cela vous arrive à l'adolescence, il y a de quoi perdre la tête.

Jaden Ashman l'a appris à ses dépens !

Ce joueur professionnel américain, qui a fait fortune dans l'eSport grâce à Fortnite, a gagné beaucoup d'argent très jeune mais cette soudaine richesse ne lui a causé que de soucis.

L'intéressé a récemment raconté sa descente aux enfers sur les réseaux sociaux.

Crédit photo : @wolfiez / Instagram

Millionnaire à seulement 15 ans, il a beaucoup souffert car il n'y était pas préparé

Connu sous le nom de Wollez dans son milieu, Jaden Ashman s'est ainsi livré comme rarement en abordant le sujet tabou de la santé mentale dans l'eSport.

« A 15 ans, j’avais déjà gagné 1,4 million de dollars, j’étais passé sur plusieurs chaînes d’information et j’étais le meilleur joueur de Fortnite au monde », rappelle-t-il ainsi dans une vidéo publiée le 20 mars sur Tiktok.

Jaden - qui fut le plus jeune joueur d'eSport à devenir millionnaire - poursuit en racontant que « tout semblait aller pour le mieux » au début, mais que les choses ont rapidement dérapé par la suite.

Se sentant isolé, il a en effet peu à peu basculé dans un état dépressif sans véritablement comprendre ce qui lui arrivait.

« J’étais fragile, en mauvaise santé. (...) Mes relations avec mes amis et ma famille en ont également souffert. Je me sentais seul et j’ai sombré dans la dépression », raconte Jaden Ashman.

« Je me levais, je ne mangeais même pas, je ne prenais pas de douche et j’allais directement sur mon PC », poursuit le gamer qui a même été jusqu'à arrêter son activité pendant un temps, après avoir ressenti une vive douleur au niveau de la main.

Cette coupure a eu un effet salvateur chez Jaden qui a pu entamer un travail sur lui-même. Une période d'introspection qui lui a permis de se rendre compte qu'il n'était finalement pas heureux, malgré la fortune amassée.

Sa dépression l'a amené à se poser des questions sur le sens de la vie, mais aussi sur son métier, où la performance prime et dans lequel la fragilité ne doit jamais transparaître.

« La santé mentale et physique est complètement négligée dans le gaming et des années de négligence ont laissé mon corps et mon esprit dans un état lamentable », déplore ainsi Jaden Ashman.

Crédit photo : @wolfiez / Instagram

Aujourd’hui âgé de 20 ans, ce dernier a finalement remonté la pente, en se mettant notamment à faire du sport.

Un témoignage courageux, qui donne un autre regard sur ces carrières qui font de plus en plus rêver les jeunes générations.