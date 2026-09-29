210 dollars par semaine à New York : ces jeunes femmes louent une chambre chez des religieuses, mais doivent respecter un couvre-feu

Les centres religieux sont le nouvel eldorado des étudiants et jeunes actifs qui peinent à trouver un logement à prix décent. Celui de New York fait un véritable carton.

À New York, des jeunes femmes trouvent une chambre à prix réduit auprès de religieuses. Dans le Bronx, la résidence Centro Maria proposait une chambre individuelle à 210 dollars par semaine et une chambre partagée à 190 dollars, selon un reportage de Brick Underground publié le 26 septembre 2025. En contrepartie, les résidentes doivent accepter un couvre-feu et des restrictions sur les visites masculines.

Le contraste avec le marché immobilier est saisissant. Dans son article du 16 juin 2026, Good Good Good évoquait un loyer moyen de 4 175 dollars par mois, en citant Apartments.com. Il s’agit bien d’une moyenne, et non d’une médiane. Surtout, une chambre en foyer avec des espaces communs n’offre pas les mêmes prestations qu’un appartement indépendant.

Une chambre abordable avec le petit-déjeuner inclus

Crédit photo : Centro Maria Residence

Installé dans le quartier de Spuyten Duyvil, Centro Maria accueillait 22 femmes lors du reportage de Brick Underground. L’établissement catholique se présente comme une organisation à but non lucratif destinée notamment aux étudiantes et aux stagiaires. Il s’adresse à des jeunes femmes venues à New York pour étudier ou travailler.

Le loyer hebdomadaire mérite toutefois d’être converti correctement : 210 dollars par semaine représentent environ 910 dollars par mois en moyenne sur 52 semaines, contre environ 823 dollars au tarif de 190 dollars. Le petit-déjeuner, le Wi-Fi et les charges sont inclus, rapporte Good Good Good. Ces montants restent ceux des reportages, à confirmer auprès de la résidence avant toute réservation.

Le site du foyer annonce du mobilier pour les étudiantes, une cuisine commune, une laverie et une salle d’étude. Il mentionne également la climatisation, une salle de sport, un parking et un service de sécurité permanent. Les salles de bains peuvent être privatives ou partagées selon la chambre, précise Brick Underground.

Jeralene Maria, une étudiante venue d’Inde, confiait à ce média :

« Nous avons le privilège d'être ici »

Un couvre-feu et des visites masculines limitées

Crédit photo : Centro Maria Residence

Pour vivre au Centro Maria, il faut respecter des horaires précis. D’après les explications de sœur Rita à Brick Underground, les résidentes doivent rentrer avant 23 h 30 du dimanche au jeudi. Le vendredi et le samedi, le couvre-feu est repoussé à minuit.

Les hommes ne sont pas autorisés à monter dans les étages résidentiels, indique Good Good Good. Cela ne signifie pas que les résidentes n’ont pas le droit d’avoir un compagnon : la restriction porte sur l’accès aux espaces où elles logent. L’alcool est également interdit dans les chambres, et les religieuses inspectent celles-ci deux fois par mois.

La vie collective ne se limite cependant pas au règlement. Les sœurs préparent le petit-déjeuner, assurent le ménage du bâtiment et organisent des fêtes pour permettre aux résidentes de faire connaissance. Ces moments partagés font partie du quotidien décrit dans le reportage de Brick Underground.

Katie Rettig, résidente d’un autre foyer new-yorkais, témoignait elle aussi auprès du Wall Street Journal, dans des propos repris par Good Good Good :

« Les religieuses sont géniales. Elles sont vraiment cool »

La suite après cette vidéo

Un accueil ouvert à toutes les confessions, mais peu de places

Crédit photo : Centro Maria Residence

Il n’est pas nécessaire d’être catholique pour vivre à Centro Maria : sœur Rita indiquait à Brick Underground que les femmes de toutes confessions y étaient accueillies. Pour Jeralene Maria, l’intérêt du foyer tient aussi à la présence des religieuses lorsqu’on arrive loin de sa famille :

« C’est comme un lien familial. Les sœurs sont toujours là pour prendre de vos nouvelles. Vous ne vous sentez pas perdu, alors que New York est un endroit où l’on peut facilement se perdre », poursuit Jeralene Maria.

Cette possibilité d’hébergement a pourtant connu une interruption. Dans une annonce publiée le 5 septembre 2022, la congrégation expliquait rouvrir Centro Maria après deux ans de fermeture. Les religieuses venaient de s’installer dans une maison plus petite du Bronx, au 3103 Arlington Avenue, pour poursuivre l’accueil des jeunes femmes.

Avec cette capacité limitée, trouver une place demande de l’anticipation. En septembre 2025, sœur Rita expliquait que les candidates devaient souvent réserver plusieurs mois, voire plusieurs années à l’avance. Le site officiel fournit un contact direct avec la résidence : c’est auprès d’elle qu’il faut vérifier les disponibilités et les conditions du séjour envisagé.

Sources : Brick Underground, reportage à Centro Maria et Centro Maria Residence, équipements