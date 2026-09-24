Licencié, il ouvre une pizzeria dans le coffre de sa Smart : 1 800 dollars investis et 12 000 dollars de chiffre d'affaires par mois

A New York, un chef cuisinier licencié a décidé de rebondir en transformant sa Smart en pizzeria ambulante. Un projet qui lui permet de réaliser plus de 10 000 euros de recettes par mois.

Pour s’en sortir dans la vie, il faut savoir faire preuve de créativité, surtout lorsqu’on vit dans l’une des villes les plus chères du monde. Bradley Alvelo est un bel exemple de résilience. Âgé de 38 ans, cet homme vivant dans le quartier du Bronx, à New York, compte près de 20 ans d’expérience en cuisine avec un diplôme du prestigieux Culinary Institute of America.

Pendant 15 ans, il a travaillé dans le même établissement jusqu’au jour de son licenciement en 2025. À l’époque, Bradley s'apprêtait à devenir papa et la perte de son emploi sonnait comme un coup de massue. Cependant, le chef cuisinier va alors en profiter pour réaliser son rêve : ouvrir son restaurant à New York.

Licencié, il décide de lancer son propre business

Hélas, le rêve se heurte à la réalité brutale du coût des loyers commerciaux, qui peuvent atteindre entre 8 000 et 20 000 dollars par mois (entre 7 000 et 8 800 euros). Avec seulement quelques milliers de dollars d’économies, cette voie lui est fermée. En revanche, il dispose d’une Smart. C’est ce véhicule minuscule qui devient le point de départ de Pizza Pod.

L’idée est simple dans son principe : équiper le coffre de la Smart pour en faire un espace de cuisson et de vente. L’investissement de départ s’élève à environ 1 800 dollars au total, soit 1 000 dollars pour l’un des fours et 800 dollars pour le générateur. Deux fours, un générateur, des ingrédients et le matériel de service suffisent à lancer l’activité.

Crédit photo : Instagram / pizzapodnyc

Une pizzeria mobile très rentable

Les pâtes sont préparées à l’avance, avant d’être transportées jusqu’au lieu de vente. Sur place, Bradley ouvre le coffre, déploie son espace de travail et met ses équipements en route. Les pizzas, d’environ 30 centimètres, sont proposées entre 16 et 20 dollars pièce (entre 14 et 18 euros). Parmi ses pizzas, il propose une recette très personnelle, en hommage à ses origines portoricaines : la pizza au pepperoni et à la goyave.

La Smart est devenue un objet de curiosité dans les rues de New York. Les passants s’arrêtent, photographient le véhicule et, surtout, commandent des pizzas. Plusieurs médias locaux présentent désormais Pizza Pod comme la plus petite pizzeria de la ville, ce qui constitue en soi une forme de publicité difficile à acheter.

Car la petite voiture ne se contente pas de sillonner les rues. Alvelo participe à des événements, des pop-ups, et propose ses pizzas pour des fêtes privées ou du catering. Le modèle économique s’est donc élargi bien au-delà de la vente à la sauvette.

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Il gagne aujourd'hui 10 000 euros par mois

Le résultat financier commence à parler clairement. Bradley estime son chiffre d’affaires mensuel à environ 12 000 dollars, soit près de 10 350 euros. Un niveau de revenus qui, dans le contexte de son lancement, représente un retournement de situation remarquable.

Face à ces chiffres, la question d’ouvrir un local se pose naturellement. Pourtant, Bradley préfère rester mobile pour l’instant. La raison est mathématique : un espace commercial new-yorkais lui coûterait entre 8 000 et 20 000 dollars par mois, soit une charge fixe considérable qui absorberait une grande partie de ses recettes. La Smart, elle, ne réclame pas de loyer. C’est précisément cet avantage structurel qui fait la force du modèle Pizza Pod, et qui explique pourquoi ce chef expérimenté n’est pas pressé d’échanger ses quatre roues contre des murs.