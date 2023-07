Nous avons trouvé comment vous faire gagner 100€ en 1 heure

Si vous avez des passions, que vous savez vous exprimer et vous filmer, alors arrêtez de postuler pour un job d'étudiant et téléchargez Vogz. Vous pourrez y découvrir de nombreux castings pour décrocher des rôles dans les prochaines publicités des marques sur les réseaux sociaux.

Derrière ce titre accrocheur se trouve un projet assez ambitieux mené par l'entreprise française Vogz, qui connecte les marques avec les créateurs de contenu.

Crédit photo : Vogz

Leur proposition : permettre aux marques de produire des contenus vidéo en un clic pour alimenter leurs réseaux sociaux ou leurs pages produits, afin de démontrer l'efficacité de leurs produits. Dans le jargon marketing, on appelle cela du contenu UGC (User Generated Content) ou contenu généré par les utilisateurs. Les marques ont mis beaucoup de temps à réaliser que peu de personnes avaient envie de s'abonner à leurs comptes Instagram et TikTok. C'est pourquoi elles passent par Vogz pour solliciter directement les créateurs de contenu et les mettre à l'essai. Il n'est pas nécessaire d'avoir des milliers de followers pour participer. Il suffit simplement de télécharger l'application Vogz sur iOS ou Android et de se lancer. En moyenne, un créateur de contenu gagne 100 euros par vidéo sur la plateforme. Une aubaine donc !

On y retrouve des marques telles que Wizbii Money, Lepermislibre.fr, Respire, les cosmétiques frais, La Poste et bien d'autres. Vous pouvez créer un compte en quelques clics et commencer vos premières collaborations. Les contenus sont sécurisés par la plateforme, de même que les paiements. Une grosse marque est actuellement en recrutement de nouveau talent, pour la découvrir téléchargez Vogz.