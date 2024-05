Offre d'emploi : et si vous deveniez inspecteur du permis de conduire, un job aux grandes responsabilités ?

Le Ministère de l'Intérieur et des Outre-Mer a récemment publié une offre d'emploi pour devenir inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière. L'occasion de passer de l'autre côté du miroir en jugeant un examen redouté.

Si vous êtes titulaire du permis de conduire, vous vous souvenez sans doute du jour de votre examen. Au volant de la voiture de votre auto-école, vous étiez accompagné de votre moniteur, tandis qu’à côté de vous se trouvait l’inspecteur du permis de conduire.

Et si vous passiez de l’autre côté ? Selon le site du Ministère de l’Intérieur et des Outre-mer, plus de 80 postes sont à pourvoir cette année pour devenir inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière. Un chiffre en hausse puisqu’il a doublé ces cinq dernières années. Ainsi, vous serez chargé de faire passer les épreuves du permis de conduire aux candidats. Côté salaire, tout dépend de votre ancienneté : vous pourrez gagner 1 500 euros nets au début, et jusqu’à 2 200 euros nets en fin de carrière.

Crédit photo : iStock

Faire passer le permis de conduire

Cette annonce peut également vous intéresser si vous êtes en situation de handicap, puisque le Ministère de l’Intérieur et des Outre-Mer recrute un travailleur handicapé pour ce poste, à Vannes, en Bretagne. Les conditions de recrutement sont simples : aucun diplôme n’est nécessaire. Vous devez également avoir la nationalité française, jouir de vos droits civiques et remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction.

Si vous êtes intéressé, envoyez un mail à l’adresse suivante : [email protected] et joignez CV, lettre de motivation, notification COTOREP ou CDAPH, la fiche de renseignement disponible sur le site du Ministère de l’Intérieur, ainsi qu’une copie de votre permis de conduire de catégorie B.