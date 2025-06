Le salaire bientôt obligatoire sur toutes les offres d'emploi, fini les mauvaises surprises

Vous voyez souvent des offres d’emploi où le salaire n’est pas affiché ? Dès juin 2026, cela ne sera bientôt plus possible grâce à une directive européenne.

Quand on cherche un travail, on se fie à plusieurs critères avant de postuler à une offre. On regarde notamment les tâches demandées, les qualifications et expériences requises, mais aussi le salaire. Si pour 8 Français sur 10, le salaire est moins important qu’un autre critère au travail, il est quand même essentiel quand on cherche un emploi.

Crédit photo : iStock

Cependant, il n’est pas rare de trouver des offres d’emploi où la rémunération n’est pas indiquée. Il est pourtant important de connaître son salaire avant de postuler à une offre afin de le comparer au salaire moyen des Français. Mais sur certaines offres d’emploi, on retrouve les mentions “à débattre” ou encore “selon expérience”. Face à cela, 54% des Français ne postulent pas à ces offres d’emploi incomplètes, d’après un sondage réalisé par le cabinet de recrutement Robert Half.

“Nous sommes trop nombreux à avoir connu ça à un moment de notre vie professionnelle : une offre d’emploi qui semble écrite pour nous, des missions qui donnent envie de s’investir, une entreprise canon… Et puis la désillusion du salaire après un ou deux entretiens. Pourquoi ne pas avoir affiché la couleur avant ?” questionne Liselotte Huguenin-Bergenat, DRH de la plateforme d’offres d’emploi Hellowork, à BFMTV.

La rémunération bientôt affichée

Mais cela devrait bientôt changer. À partir de juin 2026, toutes les entreprises devront afficher un salaire ou au moins une tranche de rémunération sur leurs offres d’emploi, d’après une directive européenne. Cette obligation s’appliquera à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille.

“Le montant qui sera bientôt affiché sur toutes les fiches de postes sera une aide à la négociation pour les candidats. Il s’agit d’une base sur laquelle ils pourront s’appuyer mais ça ne les empêchera pas de demander plus”, explique Tiphaine Galliez, directrice conseil chez Great Place To Work.

Crédit photo : iStock

D’autres mesures seront appliquées dans le cadre de cette directive européenne. Les employés auront par exemple le droit de demander des informations sur la rémunération de leurs collègues. Une mesure prise pour limiter les différences salariales, notamment entre les hommes et les femmes.