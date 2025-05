Il se présente à un entretien pour le job de ses rêves, mais découvre qu'il est reçu par un... robot

Leo Humphries, un Américain âgé de 25 ans, a fait le buzz sur TikTok après avoir raconté son expérience vécue lors d’un entretien d’embauche pour le job de ses rêves.

Costume-cravate, CV bien soigné, attitude au top… Leo Humphries avait mis toutes les chances de son côté au moment de passer un entretien d’embauche pour le job de ses rêves. Âgé de 25 ans, cet Américain résidant à Houston (Texas), avait candidaté pour un poste de journaliste pour une grande entreprise nationale.

Pour cet entretien professionnel en visio, il s’était préparé comme jamais mais il était loin de se douter de ce qui allait se passer. Tiktokeur à ses heures perdues, il avait décidé de se filmer durant son entretien. Enthousiaste au début de l’entretien, il a rapidement déchanté lorsqu’il a réalisé que son interlocutrice n’était autre qu’une… intelligence artificielle.

Crédit photo : iStock

Déçu de ne pas pouvoir converser avec une vraie personne pour faire l’étalage de ses compétences et de sa motivation, il l’était encore plus lorsque l’IA s’est mise à “glitcher”. Pour rappel, le terme “glitch” désigne une petite défaillance ou un court-circuit. En l’occurrence, face à Leo Humphries, l’IA a commencé à répéter la même phrase en boucle, donnant une tournure très étrange à l’entretien.

Un entretien pour rien

Le problème s'est finalement résolu, mais l'interview s'est terminée à ce moment-là. L'IA l'a remercié d'avoir répondu à ses questions et lui a dit qu'elle avait obtenu beaucoup d'informations intéressantes, alors qu’il n'a pas eu l'occasion de vraiment s'exprimer du tout.

Leo a publié une mise à jour qui montre l'e-mail de suivi qu'il a reçu moins d'une heure après la fin de l'entretien. Le mail automatiquement délivré par l’IA a commencé par l’appeler “Henry” au lieu de son vrai prénom.

Ensuite, le mail a exprimé son « plaisir » d’avoir échangé avec lui et d'en avoir appris plus sur son parcours, ses objectifs et sa « passion pour la narration ». Il a même dit qu'il avait une « merveilleuse énergie ». L'e-mail s'est terminé en lui faisant savoir que, malheureusement, l'entreprise avaient décidé qu'il ne correspondait pas tout à fait au poste à pourvoir. Au moins, même si la réponse est négative, l’IA fait un retour, elle !