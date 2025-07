Une experte en recrutement explique pourquoi vous devez changer les intitulés de poste sur votre CV

Sur Tiktok, une experte en recrutement a expliqué pourquoi il était si important de tenir son CV à jour, notamment au niveau des intitulés des professions qui se trouvent en tête du document.

S’il y a une règle qui nous a été inculquée à tous lorsqu’il s’agit de chercher un emploi, c’est de ne pas mentir sur votre CV. Si votre employeur potentiel veut vérifier quelque chose qui ne s’est pas réellement produit, c’est un problème. Mais qu’en est-il des choses qui ne sont pas un mensonge, mais que l’entreprise pourrait encore contester ?

En effet, il vous faut être complètement précis dans votre description du travail que vous avez effectué dans une entreprise, même si cela signifie utiliser un titre avec lequel l’entreprise pourrait ne pas être d’accord. Selon une experte en recrutement, c’est en fait la meilleure façon d’être complètement honnête et de te donner les meilleures chances de décrocher un nouveau rôle.

Nommée Hanna et connue sous le nom de @hannagetshired sur TikTok, cette ancienne recruteuse et experte en carrière a offert ses réflexions sur la question de savoir si les candidats devraient ou non changer leurs titres de poste sur leur CV. Et elle penche pour la première option.

« Au cas où personne ne vous aurait encore donné cette permission, prenez-la d’un ancien recruteur. Vous pouvez mettre à jour votre titre de poste sur votre CV ou votre profil LinkedIn lorsque vous postulez pour des emplois afin de vous rendre plus compétitif. »

Crédit photo : iStock

La seule idée de cette démarche pourrait vous rendre anxieux, car cela nuancerait la vérité sur votre CV. Au contraire, Hanna dit que c’est vraiment la façon d’être le plus honnête vis-à-vis d'un recruteur, d’une manière qui vous profite quand même.

« Donc, il y a tellement d’emplois là-bas qui ont des titres de poste qui n’ont de sens que dans le contexte de cette entreprise. Alors peut-être qu’ils utilisent une nomenclature interne que seule cette entreprise utilise. Ou le titre du poste ne correspond pas exactement à l’ensemble de vos responsabilités. Ou si vous deviez travailler dans une autre entreprise, votre travail pourrait en fait relever d’un département différent. »

Changer les titres sur son CV pour mettre en avant vos compétences

Le propre point de vue d’Hanna est que vous pouvez utiliser cela comme une opportunité pour être plus précis.

« Je suis d’avis que vous pouvez mettre à jour les titres de poste destinés au public pour refléter plus précisément ce que vous faites »

Crédit photo : iStock

La créatrice de contenus a donné un exemple du moment où changer votre titre de poste serait utile :

« Alors disons que vous avez été embauchée en tant que responsable du marketing par e-mail, mais votre portée s’est étendue au fil du temps, et maintenant vous aidez à gérer une partie de la stratégie de contenu, et vous soutenez avec les médias sociaux. Eh bien, si c’était moi, je mettrais probablement à jour mon titre de poste pour dire « responsable du marketing numérique ».

Hanna a bien sûr souligné que vous ne pouvez pas mentir lorsque vous faites des déclarations comme celle-ci. Vous ne faites que préciser vos compétences afin d’élargir vos possibilités d’être recruté. Rien ne vous empêche donc d’ajuster le titre de votre CV si vous avez acquis de l’expérience diverse lors de vos anciens emplois.

Crédit photo : iStock

Gardez à l’esprit que l’objectif final est de convaincre votre futur employeur que vous êtes vraiment la bonne personne, dans l’espoir de pouvoir le prouver lorsque le recrutement est effectué.