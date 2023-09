«On ne se parle plus» : végane, elle découvre que son mari fait manger de la viande à son fils

Il y a des situations de couple parfois assez difficiles à gérer et c'est sans aucun doute le cas de ce père et de cette mère, en froid à cause d'un régime alimentaire végan. Un sujet qui continue de faire débat dans la sphère internet.

C'est sur Reddit, célèbre forum internet, qu'un père de famille est venu raconter ses déboires. Le sujet du véganisme est assurément l'un des plus polémiques, rassemblant autant que divisant certaines personnes et l'histoire du jour rajoutera sans doute un peu d'huile sur le feu.

Un strict régime végétalien, même pour l'enfant

Dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, il concerne un couple dont la femme a décidé de suivre un régime végétalien après avoir eu une véritable révélation devant le documentaire "Dominion". Comme l'explique son mari sur Reddit, elle trouve depuis la nourriture non végétalienne "révoltante" et "refuse d'en manger" : elle a ainsi convaincu son mari de suivre le même régime, régime d'ailleurs appliqué à toute la maison. Y compris à son fils de douze ans.

Les parents ont donc consulté un diététicien, afin de vérifier si le véganisme était sans danger pour l'adolescent et le feu vert leur a été donné. Seulement voilà, le jeune garçon a rapidement pris son indépendance… en secret.

Crédit image : iStock

"Elle m'a traité de complice de la maltraitance animale"

"Tout allait bien avec cet arrangement jusqu'à il y a quelques mois, lorsque j'ai commencé à trouver des emballages de bonbons non végétaliens et même des hamburgers de McDonald's dans le cartable de mon fils, qu'il avait acheté avec l'argent des corvées", explique le père de famille sur internet.

Ce dernier a donc entamé le dialogue avec son fils, qui lui a expliqué que le régime végétalien qui lui était prescrit l'isolait complètement de ses camarades à l'école. Se sentant "seul et exclu" notamment lors des repas, ou affirmant que ses amis "avaient toujours de bien meilleurs bonbons que lui", l'adolescent a donc acheté de la nourriture non végétalienne en secret.

Ne voulant pas que son enfant dépense tout son argent dans la nourriture, le père a ainsi commencé à acheter la nourriture non végane que son fils voulait, lui qui voulait particulièrement pratiquer le football. Le hic, c'est que la mère a découvert le pot-aux-roses.

"Elle m'a traité de complice de la maltraitance animale et de quelques autres noms et a dit que je corrompais notre fils", a-t-il expliqué. "Maintenant, elle ne me parle plus, notre fils a paniqué et lui a dit que je lui avais acheté des collations et qu'il ne savait pas qu'elles n'étaient pas végétaliennes."

Évidemment, le sujet a reçu beaucoup de réponses sur le forum. Beaucoup se rangent du côté du père, alléguant que le fils est désormais en âge de choisir lui-même son régime alimentaire, pointant aussi du doigt la trop grande fermeté de la mère sur le sujet. D'autres soulignent aussi le fait que le père ait agi dans le dos de sa femme… Bref, une histoire qui fait couler de l'encre (virtuelle, certes) sur le web.

Crédit image : iStock