“On serait furieux” : Ce boomer est choqué de savoir que les jeunes consacrent 50% de leurs revenus au loyer

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Une conversation entre deux hommes de générations différentes

Sur Reddit, un jeune a partagé sa conversation avec son collègue boomer sur le prix des loyers aujourd’hui, et ce dernier a vivement réagi en affirmant que sa génération n’aurait jamais accepté une telle augmentation.

Au fil des années, les loyers ont considérablement augmenté, à tel point qu’aujourd’hui, on remarque un fossé entre deux générations. Actuellement, les jeunes consacrent 50% ou plus de leurs revenus à leur logement, notamment pour payer le loyer. C’est le cas de cet homme qui paie 600 euros par mois pour “le plus petit appartement de Paris”.

De l'argent pour le logementCrédit photo : iStock

Sur Reddit, une discussion a été ouverte à ce sujet. Un jeune homme a parlé d’une conversation qu’il a eu avec son collègue boomer, né entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et les années 1960.

“On serait furieux”

Selon la conversation rapportée par l’internaute, le boomer aurait été stupéfait du coût du logement aujourd’hui. Il a affirmé que sa génération n’aurait jamais accepté des prix aussi élevés.

“Un collègue boomer m’a dit, comme ça, qu’il était sidéré de voir que “ces jeunes générations” consacrent la moitié de leurs revenus au loyer et au logement chaque mois. Il a ajouté : ‘Ma génération ne l’accepterait pas. On serait furieux ! Jamais on ne laisserait faire ça ! On ne paierait pas plus de 20% pour le logement’”, a rapporté l’internaute.

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Un couple de personnes âgées avec les clés d'un logementCrédit photo : iStock

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“Déconnectés de la réalité”

Cette publication a engendré de nombreux commentaires sur Reddit. Certains internautes ont reproché au boomer d’être déconnecté de la réalité.

“Et bien sûr, par “ma génération ne l’accepterait pas”, il veut dire “ma génération se déchaînerait sur Facebook et publierait des commentaires indignés à ce sujet”, “C’est sa génération qui fixe le prix des loyers”, “Ils sont totalement déconnectés de la réalité et du rôle qu’ils jouent dans sa création. Ils adoptent une attitude collective de “chacun pour soi” et n’en ont aucune conscience”.

Si la réaction de l’homme peut sembler disproportionnée, elle montre surtout que le prix du logement a fortement augmenté au fil des années par rapport aux revenus des habitants.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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