VIDÉO : il paie 600 € par mois pour «le plus petit appartement de Paris» et doit monter 134 marches pour y accéder

Une vidéo récemment publiée sur Instagram est devenue virale suite à la présentation du “plus petit appartement de Paris”, loué 600 euros par mois et accessible uniquement en montant 134 marches.

À Paris, il peut être difficile de trouver un logement. Le montant des loyers est souvent excessif pour de petits espaces. Certaines annonces ont déjà fait scandale, comme celle de ce logement de 6 m2 loué 438 euros par mois.

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Malgré les conditions de vie qui peuvent paraître scandaleuses, ces petits logements trouvent toujours des occupants. C’est notamment le cas de cet appartement de 10 m2 loué 601 euros qui a attiré 765 candidats en une semaine.

Un logement minuscule

Sur Instagram, une vidéo a récemment fait le buzz à ce sujet. Elle a été publiée par Sebastian Hedberg, un Américain vivant à Paris. Dans cette vidéo, il rencontre Ulysse, un jeune homme qui a accepté de faire visiter son logement, qu’il qualifie du “plus petit appartement de Paris”.

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Comme on peut le voir sur les images, l’appartement est minuscule. En entrant dans la pièce, on trouve un placard à gauche et une douche à droite, suivis d’une petite cuisine. Juste en face se trouve un lit, à même le sol, qu’il faut enjamber pour aller sur un petit balcon.

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134 marches jusqu’à l’appartement

Si l’appartement contient une douche, il faut cependant sortir pour aller aux toilettes qui sont partagées avec les autres occupants de l’immeuble et se trouvent sur le palier. Pour vivre dans ce logement de quelques mètres carrés, Ulysse paie 600 euros par mois. L’immeuble n’a pas d’ascenseur et le jeune homme est au septième étage, ce qui signifie qu’il doit monter 134 marches pour rentrer chez lui.

Crédit photo : @seb_hed / Instagram

La vidéo est rapidement devenue virale puisqu’elle a été vue plus de 7 millions de fois. Si certains internautes ont aimé l’appartement qu’ils ont qualifié de “petit et mignon” ou “d’adorable”, d’autres ont été plus critiques.

“Combien de personnes partagent les toilettes ?”, “600 euros ? C’est une putain d’arnaque”, “C’est si triste”, “Cela devrait être illégal”, “600 euros pour une boîte à chaussures, c’est fou”, “Vous devriez vérifier l’encadrement des loyers car je suis presque sûr que votre loyer est bien au-dessus de la loi”, “C’est pas humain”, “C’est pas un appartement c’est un placard”, “Je ne paierais même pas 70 euros pour ça”, peut-on lire dans les commentaires de la vidéo.

Et vous, accepteriez-vous de vivre dans un logement aussi petit ?