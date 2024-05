PerfectDraft, découvrez l'expérience de la bière pression à la maison

Crédit photo : PerfectDraft - L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

Depuis quelques années, la machine à café s’est installée dans notre cuisine. Pourquoi n’en serait-il pas de même pour la tireuse à bière ? Et oui, maintenant le bar c’est aussi chez vous car une simple prise suffit ! Vous en rêviez ? PerfectDraft l’a fait pour vous.

« Offrir la meilleure expérience de bière pression à la maison », c’est la mission que souhaite accomplir PerfectDraft. Et c’est plutôt bien parti, puisque selon les chiffres dévoilés par la marque, ils sont déjà 250 000 utilisateurs en France à posséder une tireuse à bière maison.

Les tireuses à bière PerfectDraft Pro et PerfectDraft Philips offrent une qualité digne des professionnels pour une utilisation ultra simple. Oubliez les tuyaux ou les fûts de 30 litres. Ici, il suffit de clipser les fûts à l’intérieur de la machine qui se chargera de les refroidir en quelques heures seulement. Comptez 10 heures pour la PerfectDraft Pro et 12 heures pour la PerfectDraft Philips.

Un appareil simple d’utilisation pour tous

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION



Quant aux fûts, ils ont une capacité de 6 litres parmi une gamme de plus de 40 fûts, soit la plus large d’Europe pour les particuliers : la Leffe, la Kwak, la Stella Artois, la Jupiler, la Goose Island, la Tripel Karmeliet, la Ninkasi et bien d’autres encore. Votre bière est prête à être dégustée peu importe le moment de la journée. Mais surtout, sans avoir besoin de cartouches de gaz CO2 puisque les fûts de PerfectDraft sont déjà sous pression. Pour plus de contrôle de la fraîcheur, PerfectDraft vous propose également d’ajuster la température souhaitée grâce à sa fonctionnalité présente sur la PerfectDraft Pro.

Par ailleurs, l’application PerfectDraft a été développée dans le but de guider les utilisateurs. Ils peuvent ainsi ajuster la température, mais aussi y trouver des conseils ou gérer leurs commandes.

À ce propos, chaque fût est vendu pour 5 euros (en ligne ou chez votre caviste le plus proche) et livré dans de courts délais. Enfin, comme le recyclage est important, vous pouvez déposer les fûts usagés chez votre caviste ou dans un point relais.

Plus besoin d’être un pro pour déguster une bonne bière.

