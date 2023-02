Elle s'appelle Corona et tout le monde la pense ivre... ou malade

Il est de certains prénoms qui sont parfois difficiles à porter. Imaginez celui de cette Américaine, qui fait directement référence à un virus ou une bière, lorsqu’elle donne son prénom.

Crédit : Corona McKee

À voir aussi

Corona McKee a tout entendu (ou presque) concernant son prénom. À 66 ans, cette réceptionniste a passé beaucoup de temps à expliquer aux personnes qu’elle rencontrait que Corona est bel et bien son prénom.

Au Mirror, Corona indique qu’on lui pose toujours les mêmes questions auxquelles elle donne toujours les mêmes réponses : non, son prénom ne la dérange pas, oui c’est le même nom que la bière, oui c’est le même nom que le virus du Covid.

Face à ces questions persistantes, Corona peut compter sur sa famille, notamment ses petits-enfants qui refusent de nommer le Covid-19 du même nom que leur grand-mère. Heureusement pour Corona, elle prend ces questions avec humour, même si elle avoue ne pas savoir pourquoi ses parents l’ont prénommés ainsi.

Un prénom confondu avec un virus ou une bière

Crédit : Anestiev/ Pixabay

Ce prénom peu commun lui a aussi valu quelques situations ubuesques lors de rendez-vous avec des médecins, des banquiers ou autres professionnels. « Une fois que je me suis mariée et que j'ai déménagé dans une nouvelle région, il y avait des médecins qui étaient très curieux de connaître mon nom. De savoir d’où il venait, comment ça s'écrit, puis la question à un million de dollars, si on m’avait déjà demandé une bière », se rappelle Corona.

Au début de la pandémie de Covid, Corona a cependant rencontré quelques difficultés lors de ses prises de rendez-vous avec des médecins et infirmières. « Quand j'appelais pour prendre les rendez-vous, je donnais naturellement mon nom aux réceptionnistes et il y avait toujours cette pause, puis j’entendais "Oh mon dieu. Um pourriez-vous épeler cela s'il vous plaît’. Je lui épelais mon nom à nouveau avant de laisser une pause, puis d’ajouter : 'hmm, comme le virus' ». Ce à quoi la réceptionniste lançait « ce doit être une période difficile ». « Ce n'est pas le plus facile », rétorquait Corona.

Une infirmière a même pris le soin de ne plus appeler à voix haute Corona dans la salle d’attente pour ne pas faire fuir les patients, au plus fort de la pandémie.

Crédit : Corona McKee

Une fois en vacances en croisière au Mexique (le berceau de la bière Corona), Corona a donné son nom lors d’un événement et tout le personnel pensait qu’elle était ivre : « Malheureusement, personne sur la croisière, pas même le directeur de croisière ni aucun membre de l'équipage ne m'a crue. La plupart pensait que j'étais ivre et que je donnais le nom de la bière qui m’avait rendu ivre. J'ai abandonné et je les ai juste laissé croire ce qu'ils voulaient croire ».

Pour autant, pas question pour Corona de changer de nom. « Non, c'est mon nom. C'est qui je suis ».