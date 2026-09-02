Peu de gens le savent : pourquoi votre néon clignote plusieurs fois avant de s'allumer, et à partir de quand ça devient un problème

Votre néon clignote avant de s'allumer ? Le phénomène est normal et s'explique en trois étapes. Voici à partir de quand il faut changer une pièce, et laquelle.

C'est un bruit et une image que tout le monde connaît. Vous appuyez sur l'interrupteur du garage, de la cave ou de la buanderie, et le tube au plafond hésite. Deux ou trois éclairs blafards, un petit claquement, puis la lumière s'installe. Ce délai n'a rien d'un défaut : c'est exactement la façon dont un tube fluorescent est censé démarrer.

Un néon ne s'allume pas, il s'amorce

Une ampoule classique ou une LED s'éclaire dès qu'on lui envoie du courant. Un tube fluorescent, lui, doit d'abord créer une décharge électrique à l'intérieur du verre. Le tube est rempli d'un gaz rare et d'une petite quantité de mercure. Tant que ce mélange n'est pas ionisé, il ne conduit pas l'électricité. Autrement dit, le circuit doit fabriquer les conditions de son propre allumage avant que la moindre lumière n'apparaisse.

Une fois la décharge établie, le gaz produit un rayonnement ultraviolet, invisible à l'œil nu. C'est la poudre fluorescente déposée sur la paroi interne du tube qui le transforme en lumière blanche. D'où le nom, d'ailleurs : ce que l'on appelle un néon dans le langage courant est en réalité un tube fluorescent.

Le starter, ce petit cylindre qui fait tout le travail

Sur les anciennes réglettes, deux pièces se partagent le démarrage. Le starter, ce petit cylindre gris ou blanc qu'on tourne d'un quart de tour pour l'extraire, et le ballast, une bobine cachée dans le boîtier.

Le starter contient lui-même un mini-tube à gaz équipé d'une lame métallique double, un bilame. À la mise sous tension, une décharge apparaît à l'intérieur et chauffe cette lame, qui se déforme jusqu'à fermer le contact. Le courant traverse alors les électrodes situées aux deux extrémités du tube et les chauffe : c'est la phase de préchauffage, celle qui fait rougir les bouts du néon pendant une fraction de seconde.

Sauf que le starter, une fois en court-circuit, n'est plus parcouru par la décharge. Il refroidit, le bilame se rétracte et le contact s'ouvre brutalement. Cette coupure nette dans une bobine provoque une forte surtension, de l'ordre du millier de volts. C'est elle qui ionise le gaz et allume le tube.

Et si l'opération échoue, le cycle recommence depuis le début. Voilà, très exactement, ce que vous voyez clignoter au plafond. Chaque éclair correspond à une tentative d'amorçage ratée. Les tubes équipés d'un ballast électronique, plus récents, n'ont pas de starter et s'allument sans cette phase de tâtonnement.

Quand le clignotement cesse d'être normal

Deux ou trois éclairs, puis une lumière stable : rien à signaler, surtout dans une pièce froide, où l'amorçage est toujours plus laborieux. En plein hiver, un tube de garage peut mettre plusieurs secondes à se décider sans qu'il y ait la moindre panne.

Le comportement devient anormal quand le clignotement s'installe. Un tube qui bat en permanence, qui met dix secondes à démarrer, qui s'allume puis s'éteint tout seul, ou dont les extrémités rougeoient sans que la lumière ne prenne, est en train de dire que quelque chose ne va plus. Et chaque cycle raté use un peu plus les électrodes.

Les causes possibles sont peu nombreuses :

un starter usé, dont le bilame ne s'ouvre plus au bon moment ;

un tube en fin de vie, dont les électrodes n'émettent plus assez d'électrons ;

un ballast fatigué, qui ne délivre plus la surtension nécessaire ;

un tube mal enclenché ou des connexions desserrées dans la douille ;

une température ambiante trop basse.

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Le signe qui ne trompe pas : les extrémités noircies

Regardez les vingt derniers centimètres de chaque côté du tube. Si le verre y est devenu gris foncé ou noir, la matière émissive qui recouvre les électrodes s'est déposée sur la paroi. Le tube est en bout de course, et aucun starter neuf ne le sauvera.

Si le verre est propre en revanche, commencez par le starter. C'est la pièce la moins chère du circuit, elle se remplace en dix secondes sans outil, et c'est de loin la panne la plus fréquente. Les professionnels recommandent d'ailleurs de le changer systématiquement en même temps que le tube, pour que les deux pièces vieillissent au même rythme.

Le vrai problème : vous ne pourrez bientôt plus racheter de tube

Il y a une raison supplémentaire de s'intéresser à ce clignotement, et elle est réglementaire. Parce qu'ils contiennent du mercure, les tubes fluorescents sont sortis du marché européen au titre de la directive RoHS. Les lampes fluocompactes à appareillage séparé ont été interdites de mise sur le marché le 25 février 2023, les tubes T5 et T8, c'est-à-dire l'immense majorité des néons domestiques, le 25 août 2023.

Concrètement, plus aucun tube neuf n'est fabriqué ni importé pour l'Union européenne. Les stocks constitués avant ces dates peuvent encore être écoulés et utilisés en toute légalité, mais ils fondent. À terme, un tube grillé ne se remplacera plus à l'identique.

La solution existe et s'appelle le tube LED de rénovation. Sur une réglette à ballast ferromagnétique, c'est-à-dire équipée d'un starter, l'opération est simple : on retire le tube, on remplace le starter par le faux starter fourni avec le tube LED, qui n'est en réalité qu'un pont, et on remet le nouveau tube. Sur une réglette à ballast électronique, sans starter, il faut en revanche shunter le ballast et raccorder directement la douille. Une modification qui touche au câblage du luminaire, et qu'il vaut mieux confier à un électricien si vous n'êtes pas à l'aise.

Dernier point, et il n'est pas négociable : un tube fluorescent usagé ne se jette pas à la poubelle. Le mercure qu'il contient en fait un déchet à part, à rapporter en déchetterie ou dans les bacs de collecte prévus en magasin de bricolage. Cassé, il libère ses vapeurs dans la pièce. Aérez, ne passez pas l'aspirateur, ramassez les morceaux avec du carton rigide plutôt qu'à mains nues.