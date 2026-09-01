« On peut trouver le bonheur à tout âge » : un couple de retraités de 67 et 73 ans se marie à l'EHPAD

Dans le Tarn, un couple de retraités s’est marié dans le jardin d’une maison de retraite. Une cérémonie qui prouve qu’il n’y a pas d’âge pour trouver l’amour.

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Un couple de personnes âgées dans un jardin

C’est une belle histoire qui n’arrive pas tous les jours dans les maisons de retraite. Dans le Tarn, un Ehpad a célébré l’union de deux retraités, Denise et Jean-Louis, âgés de 73 et 67 ans. Tout comme ces deux femmes qui ont vécu ensemble pendant 47 ans avant de se marier à l’Ehpad, la cérémonie a eu lieu dans la maison de retraite.

Un couple de personnes âgéesCrédit photo : iStock

Les deux tourtereaux se sont rencontrés en 2019. Jean-Louis venait de perdre sa femme tandis que Denise se remettait d’un accident vasculaire cérébral dans une clinique de Cahuzac, dans le Lot-et-Garonne.

Un coup de foudre

Jean-Louis et Denise ont eu un véritable coup de foudre. Comme le rapporte La Dépêche, ils ont beaucoup parlé lors de leur première rencontre et se sont découvert de nombreux points communs. Ils ne se sont ensuite plus quittés car même s’ils entretenaient une relation à distance, Jean-Louis, qui vivait dans les Landes, faisait régulièrement des allers-retours en camping-car pour être aux côtés de Denise.

Une personne âgée dans le jardin d'un EhpadCrédit photo : iStock

Jean-Louis a finalement décidé d’emménager dans une maison située à quelques mètres de l’Ehpad pour être plus près de Denise. Et il y a quelques jours, le couple a franchi une nouvelle étape : le mariage.

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Ils se marient à l’Ehpad

La cérémonie du mariage a eu lieu dans le jardin de l’Ehpad Sainte-Agnès, à Montredon-Labessonnié. Elle a été organisée par le personnel de l’établissement, qui s’est montré très investi dans la préparation de cette union. Certains membres du personnel sont revenus plus tôt de leurs vacances pour participer à l’événement. Bien que cela reste rare, ce n’est pas la première fois qu’un mariage est célébré dans un tel établissement. Un autre couple de retraités, âgés de 96 et 98 ans, s'est dit “oui” dans sa maison de retraite.

Le maire de la commune était également présent pour unir le couple dans le jardin de l’Ehpad.

“Votre engagement va donner beaucoup d’espoir à beaucoup de couples. Il suffit d’attendre, on peut trouver le bonheur à tout âge et dans toutes les situations”, a-t-il déclaré.

Une belle histoire pour Jean-Louis et Denise, ravis d'avoir pu célébrer leur amour.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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