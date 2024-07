Plus vous êtes grossiers, plus vous êtes intelligents et c'est la science qui le dit

Une étude très sérieuse révèle l'une des mauvaises habitudes qu'auraient tendance à avoir les personnes considérées comme intelligentes.

Qu'est-ce qui fait qu'une personne est plus intelligente qu'une autre, ou en tout cas perçue comme telle ?

Voici une question à laquelle il est bien difficile de répondre, d'autant qu'il faudrait savoir, avant tout, à quoi fait-on référence lorsque l'on parle d'intelligence.

Vaste débat, n'est-ce pas ? Mais supposons néanmoins que l'on juge l'intelligence de quelqu'un par le prisme de son quotient intellectuel. En partant de ce postulat, comment pourrait-on déterminer qu'un individu possède un QI supérieur à un autre ?

Des chercheurs américains pensent avoir trouvé un élément de réponse, en mettant en lumière une attitude quasi-systématique chez les personnes qualifiées de plus intelligentes.

Crédit photo : iStock

Si vous avez cette mauvaise habitude, vous avez (peut-être) un QI supérieur aux autres

Une étude réalisée en 2016 par des scientifiques de l'Université de Rochester, dans l'État de New York, affirme ainsi que l'on peut reconnaître le degré d'intelligence d'une personne grâce à une manie, que beaucoup jugent détestable.

Publiées dans le journal « Personnalité et différences individuelles », ces conclusions émanent de plusieurs analyses comportementales. Dans le détail, les scientifiques ont d'abord dressé une liste de 400 habitudes qu'ils ont soumises à 1 000 personnes. Ces dernières devaient ensuite choisir, en toute honnêteté, lesquelles étaient les plus fréquentes chez elles. Dans un deuxième temps, les chercheurs ont évalué le quotient intellectuel des personnes sondées et ce qu'ils ont découvert est à la fois drôle et fascinant.

Les personnes, identifiées comme très intelligentes (ou plutôt possédant un QI supérieur à la moyenne) auraient ainsi la fâcheuse tendance de dire des... gros mots en permanence. C'est en tout cas ce que révèlent les réponses données par les QI les plus élevés. Cette vulgarité serait donc un marqueur d'intelligence, si l'on en croit l'étude.

Crédit photo : iStock

Selon The Independant, qui a eu accès à ces travaux, cela peut s'expliquer par le fait que celles et ceux qui jurent le plus possèdent davantage de vocabulaire. Et plus celui-c s'avère enrichi, plus la personne serait dotée d'un quotient intellectuel élevé.

Alors, convaincus par cette explication ?