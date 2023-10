Voici le prénom des personnes ayant le QI le plus bas, selon une étude

Et si nos prénoms pouvaient déterminer notre intelligence ? C’est la question étudiée par des chercheurs de l’Université de Stanford, et les résultats sont étonnants.

La personnalité et l'intelligence d'un enfant dépendent-elles du prénom qu'on lui donne ? Voici une question que se posent de nombreux futurs parents au moment de trouver un prénom pour leur bébé. D’après une étude réalisée par l’Université de Standford en 2022, il existerait un lien entre nos prénoms et notre quotient intellectuel.

Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont mené une étude sur un panel de 70 000 personnes. Chaque individu a passé un test de QI et a obtenu un certain nombre de points. En moyenne, une personne avec un quotient intellectuel “normal” a un total de 100 points. En dessous de 85, on estime que les individus ont un QI faible. Et d’après les chercheurs de Standford, des personnes qui portent certains prénoms seraient plus susceptibles de faire partie de cette catégorie.

Les prénoms au QI faible

D’après les résultats de l’étude, les personnes qui auraient le QI le plus faible seraient les Jonathan, avec 80 points. Ce prénom serait suivi par Alice (82), Hervé (83), Manuel (84), Louise (85), Emma (86), Olivier (86,5), Caroline (86,5) ainsi que Timothée et Julien, tous les deux à 87.

Crédit photo : iStock

Si vous portez l’un de ces prénoms, rassurez-vous. Les tests de QI restent un outil de mesure controversé et approximatif. En plus de cela, ils ne permettent pas de déterminer l’intelligence globale d’une personne.