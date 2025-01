Voici la température idéale à maintenir dans la chambre l'hiver pour ne pas tomber malade

Vous êtes victime de rhumes à répétition cet hiver ? Cela peut provenir de la température de votre chambre. Voici la température idéale à maintenir quand vous dormez.

En hiver, il est temps de rallumer le chauffage pour ne pas avoir froid chez soi et pour combattre l’humidité. En effet, l’excès d’humidité peut entraîner des moisissures et des problèmes respiratoires dans un logement. Cependant, il n’est pas toujours facile de savoir à quelle température nous devons chauffer notre maison en hiver, ni quelle est la température idéale à maintenir sans se ruiner.

Crédit photo : iStock

Selon l’Agence de la transition écologique (Ademe), il faut conserver une température entre 16 et 22 degrés dans la maison, selon les différentes pièces. Les pièces à vivre, comme le salon et la cuisine, doivent être à 19 degrés tandis que vous pouvez monter jusqu’à 22 degrés dans la salle de bain. Mais qu’en est-il de la chambre ?

La température idéale dans la chambre

Il n’est pas toujours évident de savoir à quelle température chauffer notre chambre, ni s’il faut baisser le chauffage la nuit ou maintenir une température constante pour faire des économies d’électricité. Selon l’Ademe, il est recommandé de garder une chambre entre 16 et 17 degrés la nuit. Au delà de 18 degrés dans une chambre, on considère que la température est trop élevée, ce qui peut perturber le cycle thermorégulateur du corps et provoquer des réveils et des sueurs nocturnes.

Crédit photo : iStock

À l’inverse, il est important de ne pas couper le chauffage dans la chambre, même si vous êtes bien couvert. Selon Maison & Travaux, sous 16 degrés, vous pourriez avoir froid et souffrir de problèmes de santé comme des rhumes à répétition.

Pour rester en bonne santé cet hiver, pensez à aérer votre chambre au moins 10 minutes chaque jour, et ce quelle que soit la météo. Pour garder une température constante entre 16 et 17 degrés, n’hésitez pas à installer un thermostat dans votre maison afin d’éviter les rhumes à répétition cet hiver.