Attention, ces déguisements d'Halloween sont interdits par la loi et voici ce que vous risquez si vous les portez

Aujourd’hui, c’est Halloween. Alors, vous avez peut-être décidé de vous déguiser avant d’aller à la collecte de bonbons ou de faire la fête entre amis. Pourtant, tous les costumes ne sont pas acceptables. En effet, certains d’entre eux sont même interdits par la loi.

Le 31 octobre, quand vient Halloween, la liberté créative des costumes est de mise. Ce jour-là, vous pouvez vous déguiser en ce que vous voulez. Enfin, presque. Car en France, certains costumes d’Halloween sont prohibés pour plusieurs raisons. Ainsi, si vous avez déjà choisi votre costume, vérifiez bien qu’il est autorisé par la loi avant de pouvoir le porter.

Cela s’explique notamment par la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme qui se sont durcies. Par exemple, les fameux costumes de clown, très effrayants, sont interdits. Ils rappellent ceux que portaient certaines personnes en 2014 dans les rues (américaines principalement) afin de terroriser la population.

Ce déguisement, ainsi que certains masques vont à l'encontre du « décret anti-cagoule » de 2009 qui interdit de masquer volontairement son visage lors d’une manifestation publique.

Que risquez-vous si vous enfreignez la loi ?

Autre exemple, en 2016, la mairie de Dunkerque avait interdit le port de déguisements militaires ou religieux. Tandis qu’un an plus tôt, dans les Alpes-Maritimes, la police municipale avait interdit les déguisements comprenant toute arme factice et autres objets dangereux en période marquée par les attentats. Vous encourez une amende allant de 11 à 35 euros si vous déroger à la règle.

Crédit photo : gpointstudio/ iStock

Toutefois, le port d’arme factice est autorisé seulement si l’énergie de l’arme en question n'excède pas deux joules.

Par ailleurs, l’amende peut être plus salée si vous adoptez un comportement menaçant sur la voie publique, en plus d’avoir le visage masqué. Dans pareil cas, vous risquez une peine de six mois de prison et 7500 euros d’amende.

Pour vous éviter tous ces désagréments, vous pouvez toujours opter pour les indéboulonnables costumes de sorcière, fantôme, vampire, zombie ou ceux à la mode tirés de séries comme Mercredi, Stranger Things ou plus récemment du film Barbie. Comme le rappelle le ministère de l’Intérieur, « amusez-vous en toute sécurité ».