Top 15 des meilleures histoires d'horreur

Vous adorez vous faire peur ou faire peur à vos proches ? Découvrez 15 histoires d’horreur à faire froid dans le dos.

Âmes sensibles, s’abstenir. Si certaines personnes détestent les films d’horreur, les images effrayantes ou encore les histoires d’horreur à cause de la peur que cela procure; d’autres personnes, au contraire, en raffolent. Si vous vous reconnaissez dans ce second cas, cet article est fait pour vous !

Qui a dit que nous étions obligés d’attendre Halloween pour dégoter des histoires d’horreur à suspense ? Il en existe des tas autour de personnages effrayants ou encore de personnages normaux à qui il arrive des atrocités. Le point commun de toutes ces histoires est simple : vous faire froid dans le dos.

Entre la légende de la dame blanche, la fiction de la jeune baby-sitter, l’histoire de la vieille dame, ou encore la story de la famille Stuart; nous avons fait le tour du web pour vous trouver les meilleures histoires d’horreur. Un top 15 parfait pour effrayer ses amis ou ses frères et sœurs en dehors de la période d’Halloween. Démarrons sans plus attendre, nos histoires d'épouvante !

1. La gardienne en danger

En quête d'économies pour payer ses études universitaires, une jeune fille se voit confier la garde de la maison d'un voisin, un médecin, en échange de rémunération. L'homme lui demanda de se présenter à la maison à 19h. Une heure après être arrivée dans la demeure, la jeune fille reçoit un appel téléphonique au domicile du médecin. Au bout du fil, un inconnu lui dit que si elle ne sort pas de la maison, il mis fin à ses jours. Effrayée, l'étudiante raccrocha, puis regarda sur l'écran. Étrangement, la personne qui avait téléphoné utilisait une ligne privée.

30 minutes plus tard, le téléphone sonne à nouveau. « Si tu ne sors pas bientôt de la maison, je t'éliminerai. », déclara le même homme à la voix rauque au bout du fil. Terrifiée, la jeune fille raccroche et appelle la téléphoniste. Cette dernière lui suggère, si cela devait de nouveau se produire, de garder l'homme en ligne environ une minute pour qu’elle puisse tracer l’appel. Et 30 minutes plus tard, le téléphone sonne de nouveau. Le même homme. La jeune fille parvient à le garder en ligne, malgré sa peur. Il lui répète de sortir de la maison maintenant ou il la tue... La téléphoniste rappelle aussitôt pour sommer l’étudiante de sortir de la maison le plus rapidement possible. L'appel provenait en fait de la deuxième ligne de la maison, celle du deuxième étage. L’assassin se trouvait donc dans la maison...

2. La baby-sitter et le tueur à l’étage

Windermere, Royaume-Uni, 1982 : Helen a 16 ans et se rend à un baby-sitting. Ce soir-là, elle doit garder les 3 enfants d’un jeune couple, absent pour la soirée. Quand elle arrive, ils l’informent que les enfants sont déjà couchés et qu’ils ne rentreront pas tard. Helen s’installe dans le canapé de la grande demeure et ouvre un livre. Le téléphone sonne mais quand elle décroche, personne ne parle à l’autre bout de la ligne. Quelques minutes après, le téléphone sonne de nouveau, et cette fois une voix glaçante lui répond : « Es-tu allée voir les enfants ? » puis plus rien.

Pensant qu’il s’agit du père qui l’appelle pour savoir si tout se passe bien, elle se dit qu’il a été coupé et qu’il va rappeler. En effet, quelques minutes après le téléphone retentit : « Es-tu allée voir les enfants ? » répète la voix. « Monsieur Stuart ? » demande-t-elle, inquiète, mais personne ne répond.

Elle décide d’appeler le restaurant où dînent ses employeurs mais on l’informe qu’ils en sont partis depuis 10 minutes. Elle contacte ensuite les forces de l'ordre mais ces derniers lui affirment ne rien pouvoir faire contre les canulars téléphoniques. À peine a-t-elle raccroché que de nouveau l’inconnu l’appelle : « Pourquoi n’es-tu pas allée voir les enfants ? »

Effrayée, elle contacte de nouveau les forces de l'ordre, leur assurant que cet inconnu est là, tout près, qu’elle le sent. L’agent à l’autre bout de la ligne décide de prendre son numéro et la rassure : « La prochaine fois qu’il vous appelle, nous tracerons l’origine du coup de fil, d’accord Helen ? Restez calme surtout. »

Helen éteint le salon et s’enferme dans la cuisine, le téléphone près d’elle. Il sonne et cette fois elle décroche tout de suite – « Qu’est-ce que vous me voulez à la fin ? »– « Pourquoi as-tu éteint les lumières ? »– « Qui êtes-vous ? Qu’est-ce que vous me voulez ? »– « Je te vois tu sais. »– « Ok, très bien, vous m’avez fait peur, c’est réussi. Vous êtes content, c’est que vous vouliez ? »– « Non. Ce que je veux, c’est me baigner dans ton sang. » Helen raccroche brusquement, terrifiée, mais la sonnerie retentit de nouveau. « LAISSEZ-MOI » hurle-t-elle dans le combiné.– « Helen, c’est moi, nous avons tracé l’appel, il faut que tu sortes tout de suite. L’appel vient d’une des pièces de la maison. Sors immédiatement ! »

Elle se rue vers la porte, et commence à la déverrouiller en tremblant. Elle panique, fait tomber la clé, la ramasse, puis se relève. Elle entend un bruit dans son dos et voit alors une porte s’ouvrir en haut des escaliers. Un halo de lumière sort de la chambre des enfants et elle distingue très nettement la silhouette d’un homme debout, tourné vers elle. Elle parvient finalement à ouvrir la porte et se jette dehors, tombant nez à nez avec plusieurs policiers sur le palier, arme à la main. Immédiatement prise en charge par l'assitance, elle a juste le temps de se retourner et d’apercevoir le tueur fou, menotté par les policiers. L’homme est recouvert de sang. Celui des 3 enfants de la famille Stuart.

3. Le tueur sur le siège arrière

Lyon, France, 1994 : Nathalie termine son service d’infirmière, il est 5h du matin. Elle monte dans sa voiture et s’engage dans les rues encore désertes. Très vite, elle remarque qu’une voiture la suit de près. Au moment de la dépasser, la voiture se rabat violemment derrière Nathalie et commence à lui faire des appels de phares. La jeune infirmière accélère, anxieuse, tout en essayant d’apercevoir le conducteur du véhicule dans son rétroviseur. Les appels de phares continuent. Elle tourne à droite, puis à gauche : la voiture la suit. Nathalie commence à paniquer, que lui veut donc cette personne ? Elle arrive dans l’allée menant à sa maison. Son seul espoir, tenter le tout pour le tout et courir s’enfermer chez elle pour appeler de l'aide.

Au moment où elle descend de la voiture, elle entend son poursuivant descendre à son tour et hurler « ENFERMEZ-VOUS ET APPELEZ À L'AIDE VITE ! ». N’osant pas se retourner, elle s’enferme chez elle et appelle les gendarmes. Elle jette un œil par la fenêtre pour apercevoir une grande silhouette qui possède un couteau de boucher, attaque sauvagement l’homme qui la suivait. Terrifiée, Nathalie se réfugie dans sa salle de bain, priant pour que l'assistance arrivent au plus vite. Ce n’est que plus tard qu’elle comprendra ce qui s’est réellement déroulé ce jour là : l’homme dans la voiture essayait de la sauver. Il avait vu un homme se glisser dans la voiture de Nathalie et essayait de la prévenir. Il y a laissé sa vie.

4. Le vieil homme et la tarte aux pommes

Le soir d'Halloween, un vieil homme du New Jersey a été retrouvé sans vie dans la cuisine de sa maison. Il vivait seul avec sa femme. L'homme n'était pas de nature facile et il maudissait les enfants.

Le 31 octobre au matin, le vieil homme avait minutieusement inséré des lames de rasoir dans des pommes qu’il prévoyait de distribuer aux enfants le soir venu. Sa femme qui s’opposait fermement aux actes criminels de son mari grincheux décida d'arrêter le massacre prévu par le vieil homme. Elle lui prépara sa tarte préférée et l'invita à en dévorer une bonne part au dessert, juste avant que les enfants ne viennent frapper à la porte. L'homme, qui mangeait comme un porc, prenait d’énormes bouchées de tout ce qu’il ingérait. Puis il demanda à sa femme juste avant d’avaler : « Mais où as-tu pris les pommes pour faire la tarte, je les avais toutes prises ce matin? ». C’est en ingurgitant son morceau de tarte qu’il obtint la réponse à sa question, alors qu’il se trancha la gorge de l'intérieur.

5. La voisine

Un jeune homme habite dans un immeuble. Une nuit, quelqu'un frappe à sa porte. Il se lève et va ouvrir. Une femme se tient là et lui demande si elle peut passer la nuit chez lui parce que son conjoint la frappe. Elle le rassure en lui disant qu'elle a appelé sa famille et qu'ils viendront la chercher demain matin à la première heure. Le jeune homme lui donne une couverture et lui propose de passer la nuit sur le canapé. À son réveil, la couverture est pliée sur le divan et la jeune femme est partie. Il se prépare et part travailler.

Le soir suivant, on cogne de nouveau à sa porte. La même femme se présente, mais cette fois-ci elle est marquée de coups au visage. Elle lui demande une seconde fois l'hospitalité. Ne pouvant qu'accepter, il lui propose de dormir au même endroit que la veille. Le matin, elle n'est plus là. Le même manège se reproduit tout au long de la semaine. Inquiet, le jeune homme se rend au poste pour expliquer la situation. L’agent lui montre une photo sur laquelle il reconnaît la femme. On lui apprend que cette femme a été battue puis laissée sans vie dans son immeuble par son conjoint.

6. La dame blanche

Il existe plusieurs versions de cette histoire. Selon différents témoignages, elle aurait été vue en Europe et en Amérique. Ce témoignage date de 1977 et provient d'un médecin. Après une longue journée de travail, le docteur rentre chez lui, un soir, sous une pluie battante. Il voit au bord de la route une jeune femme vêtue de blanc. Il s’arrête et lui propose de la ramener chez elle. Elle accepte et après avoir indiqué son adresse elle ne dit plus un mot. Elle reste très silencieuse jusqu'au moment où ils passent sur le Pont-du-Furet. À cet instant, elle se montre agitée et effrayée. Arrivés à destination, le médecin lui prête son parapluie et attend qu’elle lui ramène. Ne la voyant pas revenir, il sonne à la porte. Un couple lui ouvre, il raconte alors son histoire et décrit la jeune fille. Le couple, visiblement très ému, lui apprend alors qu’il s’agit de leur fille unique ayant perdu la vie en moto au Pont-du-Furet des années auparavant.

7. Le casse-tête

Une femme âgée vivant seule décide de faire un casse-tête dans son salon pour passer la soirée. Dehors, c'est le noir total. Au fur et à mesure qu'elle assemble les pièces, une impression étrange la saisit : elle reconnaît peu à peu dans son puzzle le décor de son salon, puis sa télévision, puis elle-même vue de face. De plus en plus fébrile, elle continue. Les dernières pièces du puzzle qu'elle assemble sont celles de la fenêtre derrière elle. La toute dernière pièce du coin de la fenêtre montre le visage terrifiant d'un homme la regardant.

8. Bloody Mary

Bloody Mary est une chose sanglante qui apparaîtrait dans les miroirs lorsqu'on l'invoque. Le film "Candyman" est d'ailleurs tiré de l'essai américain qui est consacré à Bloody Mary. Il existe plusieurs versions à cette histoire.

Pour certains, il s'agit de la Vierge Marie qui vient avertir de ne pas se moquer d'elle. Pour d'autres, c'est une femme qui perd sa vie dans une collison de voiture avec son enfant. Et pour d'autres, il s'agit d'une sorcière brûlée vive ayant jeté une malédiction sur les villageois et qui hante les miroirs pour attaquer ceux qui seront assez fous pour l'invoquer. Une autre version soutien que c'est une jeune femme, trompée par son mari, qui s'est suicidée dans sa salle de bain. Le miroir aurait alors aspiré son esprit et elle viendrait avertir les femmes qui seront victimes d'infidélités.

Son aspect est celui d'une belle jeune femme, mutilée et recouverte de sang, dont les yeux haineux toisent tout le monde avec mépris. Il existe plusieurs façons de l'invoquer, mais la plus répandue est celle-ci. À minuit, éteignez les lumières de votre pièce et placez-vous devant un miroir. Disposez deux cierges de chaque côté du miroir. Tout en tournant sur vous-même et en fixant votre reflet dans la glace quand vous passez devant, répétez 13 fois « Bloody Mary ». Commencez par chuchoter son nom, puis dites le de plus en plus fort, jusqu'à le crier. Si à la treizième fois vous criez : « Bloody Mary, I killed your baby », cela déclenchera la colère de l'esprit, et une attaque immédiate aura lieu. En remplaçant le nom de Bloody Mary par celui de « Hell Mary », c'est Satan qui apparaîtra dans le miroir.

Plusieurs personnes ont voulu faire cesser cette légende en tentant l'invocation. Une jeune femme, le lendemain de son invocation, était tellement bouleversée qu'on ne sut jamais ce qui lui est arrivé. Une autre s'est cassé la hanche en sortant de sa salle de bain après avoir crié « Je ne crois pas en toi, Bloody Mary ! ». Une dernière tenta l'expérience après avoir prévenu les forces de l'ordre et son entourage. Le lendemain, on la retrouva poignardée dans sa salle de bain.

9. Au revoir

Cette histoire est tirée du journal intime d’un vieux voisin décédé, qui vivait seul depuis des années :

« Je suis parti dans le rush pour récupérer mon fils à l’école. Le trafic était plutôt fluide ce jour-là, rien sur ma route à part quelques feux rouges. Cela faisait pas mal de temps que j’attendais à un feu rouge quand j’ai remarqué une femme. Je n’avais aucune idée de combien de temps elle était debout à me fixer. Mais une fois que je ne parvenais plus à regarder ailleurs, elle me regardait comme une folle et agitait sa main vers moi en caressant les cheveux de la tête d’un petit garçon. Son petit garçon, son fils j’imagine, portait des vêtements larges marrons et un masque noir de chèvre. C’était un costume étrange et surtout qui porte un costume au lendemain d’Halloween ? Lui aussi agitait sa main dans ma direction et me fixait à travers ce masque troublant, mais son mouvement semblait inconfortable et forcé. Les yeux de la femme pouvaient voir à travers moi et je pouvais quasiment sentir physiquement son regard s’accrocher à moi. Elle ne clignait même pas des yeux. Je me sentais nu et très tendu. Et les yeux du garçon, mon dieu, les yeux du garçons étaient suppliants et imploraient de l’aide. La femme a commencé à devenir impatiente, agitant sa main plus fort à chaque seconde. J’ai détourné le regard. Pour je ne sais quelle raison, j’étais terrifié. J’avais besoin de m’enfuir. Une fois le feu passé au vert, ce qui avait semblé durer une éternité, j’ai démarré. Je n’ai même pas pris la peine de regarder derrière. Je pensais que rien ne serait plus terrifiant que ce moment. Ensuite, je suis arrivé à l’école et ils m’ont dit que mon fils n’était pas là. Ils m’ont dit que ma femme l’avait déjà récupéré. Je n’ai pas de femme. Ils m’ont remis une note, en me disant qu’elle avait demandé à ce qu’ils me la donnent. Il n’y a pas de mots pour décrire ce que j’ai ressenti en la lisant : 'Ne dis pas que je ne t’ai pas donné une chance de lui dire au revoir'. »

10. La station-service

C'était une nuit sombre et brumeuse. Denise avait des difficultés à rester éveillée et la route était trempée. Le niveau d'essence commençait à être dangereusement bas et elle n'avait aucune idée d'où se trouvait la prochaine ville. Juste au moment où elle allait arrêter la voiture pour dormir sur le bord de la route, elle aperçut une petite station d'essence décrépie. Elle s'y arrêta. Le commis sembla très distrait par l’arrière de la voiture pendant qu'elle lui demanda de faire le plein. Il s'exécuta enfin, mais lui demanda d'ouvrir le capot, parce qu'il détecta un problème. Le cœur de Denise fit trois tours. Elle était seule dans une petite station-service crasseuse au milieu de nulle part et le commis avait de drôles d’agissements.

Il lui demanda de sortir de la voiture pour venir voir le moteur. Elle s’exécuta tout en se demandant pourquoi elle ne se mettait pas à crier. Dès qu'elle arriva devant la voiture, il l’attrapa par le bras et lui dit : « Cette voiture a besoin d'une remorqueuse, vous devez venir avec moi dans le bureau ! » Puis il lui mit la main sur la bouche et l'entraîna de force à l'intérieur du bureau. Une fois à l'intérieur, il lui dit : « Il y a un homme couché sur le siège arrière de votre voiture ! Nous devrions appeler à l'aide. » La femme, apeurée, partit en courant vers sa voiture et fila à toute vitesse. Au bout de quelques minutes, Denise regarda dans son rétroviseur. Elle vit un homme avec un chandail à capuche et une hache dans la main sur la banquette arrière. D'un mouvement de bras, il décapita la pauvre femme avec sa hache. Le cadavre de Denise fut retrouvé quelques jours plus tard. Des années après ce drame, les forces de l'ordre sont enfin parvenues à mettre le grappin sur le tueur en série.

11. Les fantômes d’Alcazar

Au milieu de la baie de San Francisco se situe l'établissement pénitentiaire fédérale de haute sécurité d'Alcatraz qui abrite les plus grands criminels américains de 1934 à 1963, année de sa fermeture officielle. Dix ans plus tard, le site a été ouvert au public et est devenu l'un des lieux touristiques majeurs de l'État de Californie. Plusieurs témoins affirment avoir été confrontés à des apparitions d'ombres fantomatiques. La plupart auraient lieu dans le couloir principal où trois détenus : Bernard Coy Joe Cretzer et Marvin Hubbard furent abattus le 4 mai 1946 alors qu'ils tentaient d'échapper à la vigilance de leurs gardiens.

12. Le loup-garou

Selon la légende, lors des nuits de pleine lune, le loup-garou, d’ordinaire avec une apparence humaine, se transforme en un loup énorme avec des sens surdéveloppés. Il acquiert les caractéristiques du loup : puissance musculaire, agilité, ruse et férocité. Il chasse et attaque sans merci ses victimes pour les dévorer. Ne contrôlant plus ses faits et gestes, il peut éliminer de nombreuses personnes en une seule nuit.

Les gens se sont mis à chasser les loups, s’en protégeant avec de l’eau bénite et les tuant avec une balle en argent. Les loups-garous souffraient de la même répulsion que les vampires pour les choses sacrées et étaient considérés comme des créatures du Diable. Ils se multipliaient en mordant. La malédiction commençait dès la première pleine lune après la morsure d'une première victime. Une fois la pleine lune passée, les loups-garous pouvaient conserver quelques caractéristiques animales, comme une modification de leur voix et de leurs yeux, des sourcils se rejoignant au-dessus du nez, des ongles légèrement rougeâtres, le majeur un peu plus long, les oreilles un peu plus basses et en arrière de la tête, et de façon générale un peu plus de poils sur les mains, les pieds et dans le dos.

Le loup-garou est un homme vivant métamorphosé ou un corps qui sort de la tombe sous la forme d'un loup connu et sous le nom de loup-garou fantôme. On croyait que le corps métamorphosé était celui d'une âme damnée qui ne trouvait pas le repos dans sa tombe. Depuis le XVe siècle, les légendes de Scandinavie, de Russie occidentale et d'Europe centrale, parlent de l’existence de potions magiques pouvant aider les loups-garous à retrouver tout leur aspect humain.

13. Le crochet

Amherst, Massachusetts, 1973 : Ce soir, Thomas D. a un rendez-vous galant, et il sait exactement où conduire Melany. Derrière le bois à la sortie de la ville se trouve une clairière isolée parfaite pour une petite session de baisers langoureux. Il passe donc chercher sa dulcinée en voiture et se gare tranquillement dans la clairière, en laissant tourner l’auto-radio. Soudain, la musique s’interrompt et un communiqué urgent est diffusé à la radio : un meurtrier s’est échappé de l’asile situé à quelques kilomètres d’Amherst. Le présentateur en donne une description un peu floue mais précise toutefois que cet homme très dangereux possède un crochet au bras droit.

Effrayée, Melany demande à Thomas de la ramener chez elle. Hors de question pour l’adolescent qui compte bien lui montrer qu’il n’a peur de rien. Alors qu’il se penche pour l’embrasser, un craquement de branche les fait sursauter. Melany fait tout de suite comprendre à son amoureux que cette fois, il est temps de rentrer. À contre-cœur, il fait marche arrière et se met en route rapidement vers le centre ville. Arrivés devant la maison de Melany, cette dernière descend de la voiture et se met à hurler de manière incontrôlable. Thomas se précipite vers elle et découvre ce qui la met dans cet état : un crochet sanglant accroché à la poignée de la voiture se balance doucement.

14. David Mac Callum et son jeu de Ouija

Quelques jours avant Noël 1995, dans le quartier de Mayfair à Londres, David Mac Callum aborde deux écoliers âgés de 15 ans et leur propose de venir chez lui écouter du heavy metal. Les deux adolescents, Michael Earridge et Stephen Cullan, accros à cette musique, acceptent l'invitation et suivent ce nouvel ami, de quelques années leur aîné. Une fois sur place, Michael et Stephen constatent que David vit dans un désordre indescriptible où des disques d'Iron Maiden et de Metallica côtoient une montagne de livres, tous consacrés au tueur en série Charles Manson. Au centre de la pièce se dresse un autel drapé de noir et orné à chaque extrémité de hauts cierges allumés. À ses invités, quelque peu interloqués, Mac Callum explique d'un ton paisible : « Cet autel est celui de Satan. Mon ami Dennis et moi-même vouons au diable un véritable culte. Il nous permet de communiquer avec les personnes disparues, par l'intermédiaire du Ouija. »

Souriant, il désigne du doigt le plateau de jeu disposé au pied de l'autel et propose de faire une partie de Ouija. Intrigués, Michael et Stephen acceptent. Dennis arrive et les quatre jeunes gens prennent place, assis à même le sol, autour du plateau du Ouija. Selon l'usage, chacun pose une main sur le triangle mobile placé au centre du jeu. Presque aussitôt, la voix étrangement rauque de Mac Callum casse le silence :« Satan, si tu es parmi nous, donne-nous tes ordres! Dicte tes volontés! Satan, que désires-tu que je fasse ? »

Mac Callum se lève brusquement, saisit le jeune Michael à bras le corps et le jette sur le lit où il l'immobilise. Puis, avec un couteau de combat à la main, il poignarde sauvagement sa victime. La longue lame effilée s'abat onze fois sur le corps du malheureux garçon. Dennis, qui maintient tant bien que mal Stephen, hurlant de peur, crie enfin à Mac Callum : « Arrête, David, mais arrête-toi! Il est décédé. » Dans un sursaut, Stephen parvient à se dégager et s'échappe à toute vitesse.

Restés seuls, David et Dennis enroulent le cadavre dans un drap et une couverture. Ils ont décidé de le transporter dans le coffre de leur voiture et ils s'en débarrasseront dans une décharge publique. Arrêtés peu après sur les indications fournies par le rescapé de la tuerie, il s'avéra que les deux adorateurs de Satan faisaient déjà l'objet d'une double enquête psychiatrique et policière. Lors de sa comparution en justice, David expliqua que des voix transmises par le Ouija l'avaient poussé à commettre son crime. Les juges le firent enfermer à vie à l’hôpital Broadmoor, un hôpital psychiatrique à haute sécurité. Ils condamnèrent son complice à dix ans de réclusion dans un autre établissement psychiatrique.

15. Le convive que personne n’avait invité

Un soir, quelques convives s’étaient réunis autour d’un repas. Ils étaient six et venaient de prendre place lorsqu’ils ont entendu frapper à la porte. Ils n’attendaient personne, mais l’hôtesse est allée ouvrir la porte pour voir qui cela pouvait être. Il n’y avait personne. « Quelqu’un a dû se tromper d’adresse », a-t-elle expliqué à ses invités. Mais quand leur attention est revenue vers la table, un septième couvert avait été mis. « C’était là avant ?» a demandé l’un des invités. « J’ai dû mettre un couvert supplémentaire par erreur », lui a répondu l’hôtesse.

Elle l’a ramené à la cuisine, mais quand elle est revenue, il était de nouveau là, cette fois avec un verre à côté. Comme ils bavardaient, les autres convives ne s’étaient aperçus de rien. Mais en voyant cela, ils ont été tellement choqués qu’ils ne savaient pas quoi faire. Ils ont alors décidé que la meilleure stratégie consistait à jouer le jeu : ils ont rempli le verre et l’assiette vides afin de ne pas contrarier ce mystérieux convive que personne n’avait invité.

Des histoires d’horreur à l’infini

Comme vous venez de le voir, il existe de nombreuses histoires d’horreur autour de personnages effrayants tels que les loups-garous, la dame blanche ou encore les fantômes, mais aussi des histoires avec du sang et des assassinats tous plus terrifiants les uns que les autres. Sachez que notre sélection ne présente qu’une infime partie de toutes ces fictions disponibles sur le web et dans les différentes histoires que chacun et chacune d'entre nous connaît.

Pour ceux qui voudraient poursuivre dans l’horreur, vous pouvez d'ores et déjà trouver de nombreux romans dans les étales de vos librairies. Parmi les écrivains les plus connus dans le genre du suspense, à tendance effrayante, et qui sont les plus attendus, on retrouve : Stephen King, Harlan Coben, Alex Sol ou encore Thomas Scott. Et pour ceux qui recherchent des romans et autres livres proposant de nouvelles histoires d’horreur, nous vous conseillons “Le Livre des Horreurs : 13 histoires terrifiantes, sanglantes, paranormales qui vous glaceront le sang”, disponible sur Amazon au prix de 11.60€. Frissons garantis ! Et vous, quelle histoire de ce Top 15 vous a le plus terrifé ?