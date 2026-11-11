Retraités américains au Mexique ou en Équateur : l'assurance santé publique leur coûte autour de 85 dollars par mois

Des retraités américains n’hésitent à s’installer au Mexique et en Équateur pour bénéficier de soins de santé moins chers et d’un coût de la vie plus abordable.

À la retraite, de plus en plus de personnes déménagent à l’étranger pour profiter d’un meilleur cadre de vie et de conditions plus avantageuses, sans se ruiner, à l’image de ce couple de Français qui s’est installé en Espagne.

De l’autre côté de l’Atlantique, les retraités américains optent surtout pour deux destinations : le Mexique et l’Équateur. Et pour cause : ces deux pays d’Amérique latine présentent des avantages pour le porte-monnaie, à condition de remplir certaines conditions, rapporte Yahoo Finance.

Le Mexique et l’Équateur proposent une couverture santé abordable

L’un des plus gros atouts est sans aucun doute le coût de la santé sur place. Aux États-Unis, Medicare, le système public d’assurance maladie du pays, ne couvre pas les retraités qui s’installent à l’étranger.

Face à cette situation, les Américains qui vivent au Mexique ou en Équateur doivent souscrire une assurance maladie locale pour bénéficier d’une couverture santé. Et celle-ci est bien plus abordable qu’aux États-Unis.

Au Mexique, le régime public IMSS coûte environ 73 euros pour les personnes âgées de 60 à 69 ans. En Équateur, le régime IESS propose un tarif similaire.

Ces dispositifs permettent aux expatriés d’avoir accès à des soins sans avoir besoin de casser la tirelire.

À l’inverse, ces retraités ont quitté les États-Unis pour s’installer sur la Costa del Sol, en Espagne. Leur assurance santé est ainsi passée de 2 230 à 90 euros par mois.

Un coût de la vie plus avantageux en Équateur

Selon Yahoo Finance, l’Équateur serait plus abordable que le Mexique pour les retraités américains.

Au Mexique, un couple dépenserait en moyenne entre 1 720 et 3 010 euros par mois, contre 1 290 à 2 150 euros en Équateur.

Autre indicateur : le montant du loyer. À Cuenca (Équateur), il faut compter entre 345 et 600 euros par mois pour un appartement meublé d’une chambre. Pour un logement de deux chambres, le loyer oscille entre 430 et 775 euros.

À l’inverse, sur la Riviera Maya, au Mexique, un appartement meublé d’une chambre coûte entre 690 et 1 030 euros. Un écart qui peut jouer dans la balance.

De son côté, cette famille canadienne vit dans région de Puerto Vallarta, au Mexique.

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Les visas imposent des conditions financières

Là-bas, les dépenses quotidiennes font aussi la différence. Par exemple, les courses alimentaires à Cuenca coûtent entre 172 et 258 euros par mois. Un déjeuner au restaurant revient quant à lui entre 2,15 à 3,45 euros.

Sur le papier, couler ses vieux jours au Mexique ou en Équateur semble être la solution idéale pour celles et ceux qui souhaitent profiter d’une retraite confortable.

Mais les conditions pour s’expatrier sont bien précises. Au Mexique, les personnes qui demandent un visa de résidence temporaire doivent justifier d’environ 3 785 euros de revenus mensuels ou 62 800 euros d’épargne.

En Équateur, les retraités qui envisagent de s’installer sur place doivent percevoir au moins 1 245 euros par mois pour obtenir leur visa.