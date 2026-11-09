Ils quittent la France pour vivre leur retraite en Espagne et achètent une maison avec piscine à 420 000 euros : désormais, ils s'offrent le restaurant tous les dimanches

Un couple de Français n’a pas hésité à s’installer en Espagne pour passer leur retraite. Une décision qui leur permet de mieux vivre et de retrouver un certain pouvoir d’achat.

À l’instar de Jeff et Sandra, un couple de retraités américains qui vit en Albanie, les Français Babette et Alain ont choisi de passer leur retraite à l’étranger.

À 75 ans, ils ont posé leurs valises en Espagne, plus précisément dans la province de Castellón, pour couler des jours plus sereins, sans avoir à surveiller leurs dépenses de près. Ils racontent leur expérience auprès de J’achète en Espagne.

Des retraités français s’installent en Espagne pour mieux vivre

Originaires de Lyon, les époux, qui exerçaient les professions de comptable et d’ingénieur, vivent depuis deux ans à Vinaròs, une commune côtière digne d’une carte postale située sur les bords de la Méditerranée.

Babette et Alain ont opté pour cette destination idyllique pour changer d’air et jouir d’un cadre ensoleillé près de la mer. Ils se sont installés dans une maison de quatre chambres avec une cuisine fermée, un salon, une salle à manger et deux salles de bain.

La propriété a été bâtie sur un terrain de 980 m². Un jardin, une piscine et une cuisine d’été composent un magnifique extérieur.

Au total, le couple a déboursé 420 000 euros pour acquérir ce cocon, qui dispose de tout le confort nécessaire pour accueillir leurs enfants et leurs petits-enfants.

« Il y a une grosse différence »

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Babette et Alain ne regrettent pas leur choix, tout comme cet autre retraité français de 77 ans qui vit en Côte d’Ivoire.

Le couple assure que le coût de la vie est « incroyable ». Ils confirment même payer moins cher l’électricité et leurs courses qu’en France. Cette baisse des dépenses rappelle aussi le témoignage d’Alex Trias, parti vivre sa retraite à Lisbonne avec sa famille.

La liste des avantages ne s’arrête pas là. Alain évoque le prix de l’essence plus avantageux que dans l’Hexagone, alors que le litre de carburant a parfois dépassé les deux euros dans le pays.

« Il y a une grosse différence », explique le septuagénaire.

Il ajoute que tous ces avantages les ont convaincus de s’installer à Vinaròs.

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Le couple s’offre le restaurant tous les dimanches

Comme le précise le retraité, Vinaròs abrite 30 000 habitants, ce qui fait d’elle une ville assez dynamique.

Cette commune propose tous les services : un hôpital, des pharmacies, des salons de coiffure et des instituts de beauté, sans oublier ses nombreuses criques. De quoi faire de belles promenades pour rester en forme.

Ici, le couple a mis en place une habitude culinaire dont il ne pourrait plus se passer : aller au restaurant tous les dimanches. Babette et Alain soulignent aussi la gentillesse et l’hospitalité des habitants et des commerçants.

En s’installant en Espagne, les deux retraités ont trouvé ce qu’ils cherchaient : une vie placée sous le signe du repos, de la tranquillité et du bien-être, tout comme ces retraités américains en Espagne.