Vignette d'un jour en République tchèque : les automobilistes qui l'achètent le soir étaient perdants, voici ce qui devrait changer en 2027

En République Tchèque, la vignette autoroutière d’un jour était jusqu’à présent désavantageuse pour les conducteurs. Mais une règle pourrait tout changer.

Tout comme en Suisse, la République tchèque impose à ses automobilistes l’achat d’une vignette pour emprunter les autoroutes et les voies rapides.

Jusqu’à présent, le forfait d’une vignette à la journée n’était pas avantageux pour les conducteurs occasionnels. Mais cela devrait enfin changer dès 2027.

Une vignette pour emprunter les autoroutes tchèques

Contrairement à la France, en République tchèque, toutes les autoroutes et voies rapides sont à péage (même s’il existe quelques exceptions), renseigne le site Vintrica. Pour les emprunter, les automobilistes doivent se munir d’une vignette électronique. Elle concerne tous les véhicules légers jusqu’à 3,5 tonnes. Les motos, les remorques et les véhicules exclusivement électriques ou à hydrogène font notamment partie des véhicules exemptés.

Chaque vignette électronique est rattachée à un numéro d’immatriculation. Une fois la plaque enregistrée, les automobilistes peuvent prendre la route sans risquer d’amende s’élevant à 850 euros. C’est un système de vidéosurveillance au niveau des entrées d’autoroute et des passages aux frontières qui contrôle les véhicules.

Le forfait d’1 jour désavantageux pour les conducteurs, mais bientôt modifié

Crédit photo : Les voyages de Seth et Lise

Pour 2027, les automobilistes tchèques peuvent être rassurés. Le prix annuel de la vignette électronique n’augmentera pas : il restera fixé à 2 570 couronnes, soit 105,82 euros environ. Jusqu’à présent, le prix annuel de la vignette était chaque année indexé sur l’inflation et sur la longueur du réseau autoroutier. Si ce dernier augmente, le prix de la vignette augmente également. Mais le ministère des Transports veut supprimer cette hausse. En France aussi, le coût des autoroutes fait débat, comme l’illustre la colère suscitée par le tarif du péage de l’A69.

Pour satisfaire le plus de conducteurs possible, différents forfaits sont proposés : 1 jour (9,47 euros), 10 jours (12,35 euros), 30 jours (19,76 euros) ou un an (105,82 euros) jusqu’à 23 heures 59 au dernier jour. Sauf que les conducteurs qui choisissent le forfait 1 jour font face à un problème jugé absurde.

S’ils achètent une vignette à 18 heures un samedi, elle n’est valable que jusqu’à la fin de la journée civile en cours, c’est-à-dire jusqu’à minuit, rappelle le site tchèque Vlasta. Dès 2027, la vignette sera bien active durant 24 heures. Dans le cas de notre exemple, elle sera désormais valide jusqu’au lendemain, le dimanche à 18 heures.

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Une loi bientôt promulguée

Le Sénat tchèque doit encore voter un texte de loi pour que la vignette d’1 jour ne soit plus associée à un jour précis du calendrier. Les sénateurs doivent également décider si les tarifs des vignettes ne changeront pas et s’ils arrêteront enfin d’être indexés sur le prix de l'inflation ou non l'année prochaine.

Selon le site Kupi.cz, la loi concernant la vignette d’1 jour devrait être promulguée suite à la signature présidentielle. Si tel est le cas, ce serait une bonne opération pour les conducteurs tchèques.