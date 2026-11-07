Un damier blanc peint sur l'accotement tous les 100 à 200 mètres : en Espagne, la Guardia Civil explique ce marquage qui intrigue les conducteurs

Direction l’Espagne, où un nouveau marquage routier risque de surprendre les automobilistes. Et pour cause : ils auront l’impression de voir double.

Un mystérieux damier peint en blanc a récemment fait son apparition sur une route de Ciudad Real, en Espagne.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce marquage au sol intrigue les conducteurs, qui se demandent à quoi il peut bien servir.

Un drôle de damier apparaît sur une route en Espagne

Cela n’aura échappé à personne : de nouveaux panneaux de signalisation sont installés sur les routes, à l’image de ce panneau venu d’Amérique du Nord qui gagne l’Europe ou encore de ces deux panneaux méconnus en Allemagne.

Nos voisins ibériques, eux, font face à un nouveau marquage sur une route nationale près de Ciudad Real, une commune située dans la communauté autonome de Castille-La Manche.

Le hic ? Les automobilistes n’ont aucune idée de son utilité. Il prend la forme d’un damier composé de cinq rectangles peints sur le bas-côté. Plus surprenant encore : ce dispositif se répète tous les 100 ou 200 mètres, sur plusieurs kilomètres, souligne le journal espagnol El Debate.

Un marquage avec une fonction particulière

Nos confrères ont fait appel à un expert en sécurité routière pour connaître la réelle signification de ce nouveau marquage décrit comme «inhabituel».

Un membre de la Guardia Civil, chargé de la circulation, a apporté une explication claire sur la fonction de ce repère visuel, actuellement en phase de test.

Selon lui, ce damier sert à éviter que les conducteurs confondent l’accotement avec une voie supplémentaire. Il s’agit de l’espace situé entre la chaussée et le bord de la route.

Le marquage blanc a été installé sur un petit col de montagne où la visibilité est réduite. En pleine nuit, certains automobilistes peuvent prendre le bas-côté pour une voie de circulation.

Comme ces repères sont répétés à des intervalles réguliers, il est plus facile de distinguer cette zone dans le noir.

En Espagne, les usagers surpris en train de circuler sur l’accotement commettent une infraction et s’exposent à une amende de 200 euros.

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Un dispositif déjà connu sur les routes espagnoles

En réalité, ce type de marquage au sol composé de cinq rectangles existe déjà sur les routes. Mais il est utilisé pour une autre raison.

Il sert habituellement à signaler l’approche d’un point où les automobilistes doivent réduire leur vitesse, comme un rond-point ou un péage. Baptisé damier M-8.3, il indique donc qu’il faut redoubler de prudence.

Comme le précise El Debate, ce damier se trouve sur la chaussée et peut être accompagné de bandes rugueuses destinées à attirer davantage l’attention des automobilistes.

Vous savez tout !