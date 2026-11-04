Un jeune de 20 ans marche en pleine nuit pour arriver à l'heure à son premier jour de travail malgré sa voiture en panne : son patron lui offre la sienne

Bien décidé à être à l’heure pour son tout premier jour de travail, cet étudiant de 20 ans a pris la décision de partir à pied pour parcourir 32 kilomètres. Son histoire a ému tout le monde.

Walter Carr est la définition de l’abnégation. Pour cet étudiant de 20 ans, les obstacles n’existent pas.

Pour son premier jour de travail, le jeune homme n’a pas hésité à parcourir 32 kilomètres à pied de nuit pour être à l’heure après que sa voiture l’a lâché la veille.

Sa voiture tombe en panne, il décide de marcher 32 kilomètres pour être à l’heure au travail

N’importe lequel d’entre nous aurait sans doute fait appel à un taxi ou un Uber, mais pas Walter Carr. En 2018, ce jeune étudiant de 20 ans venait d’être embauché comme déménageur pour l’entreprise Bellhops, près de Birmingham, en Alabama, relate le site ABC.

Son premier déménagement devait avoir lieu à 32 kilomètres de chez lui. Mais tel un coup du sort, la voiture de Walter est tombée en panne la veille de son premier jour de travail. S’il peut généralement compter sur ses amis, ce n’était pas le cas pour cette fois-ci. Aucun de ses amis n’a pu l’emmener sur le lieu de rendez-vous.

Alors, Walter n’a eu d’autre choix que d’y aller à pied afin d’arriver à l’heure fixée le lendemain matin. Temps de parcours estimé : 7 heures. Après avoir dormi durant quatre heures, Walter a quitté sa maison située à Homewood à minuit en direction de la résidence de la famille Lamey.

« J’ai fondu en larmes à quelques reprises », l'histoire de Walter émeut ses collègues

Crédit photo : Pelham Police Department

Durant des heures, Walter n’a cessé de marcher jusqu'à ce qu’il finisse par s’arrêter car ses jambes lui faisaient mal. C’est en le voyant assis au beau milieu de la nuit que l’agent Mark Knighten, du service de police de Pelham, a abordé le jeune homme. Ce dernier lui a alors raconté son histoire en lui précisant qu’il ne lui restait que 13 à 16 kilomètres à parcourir.

Aidé par deux de ses collègues, Mark Knighten a emmené Walter prendre le petit-déjeuner. Mais le jeune homme leur a bien fait comprendre qu’il était prêt à poursuivre son périple pour arriver à temps. « Je ne voulais pas me saboter », leur a-t-il dit.

Alors, à 6 heures 30 du matin, l’officier Scott Duffey a conduit Walter au domicile des Lamey où il devait retrouver ses nouveaux collègues et aider la famille à déménager. La maman, Jenny Lamey, a été très touchée par l’histoire de Walter. « J’ai fondu en larmes à quelques reprises », a-t-elle confié à ABC. Elle l’a invité à se reposer sur son canapé, mais l’étudiant a refusé, souhaitant commencer à travailler immédiatement.

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Un exemple de persévérance qui a marqué les États-Unis

Crédit photo :Pelham Police Department

Quand les collègues de Walter sont arrivés, Jenny Lamey leur a raconté l’histoire qui les a bouleversés. Bien décidée à aider le jeune homme, la mère de famille a directement contacté Luke Marklin, le PDG de Bellhops. Elle a également partagé cette histoire sur Facebook et ouvert une cagnotte GoFundMe (amassant plus de 50 000 dollars) pour aider Walter à réparer sa voiture.

« Walter est incroyable. Il incarne parfaitement les valeurs de notre entreprise », a déclaré le PDG. Ce dernier, aidé de la famille Lamey, de ses employés et de la police de Pelham, a fait une surprise à Walter. Prétextant un déjeuner, Luke Marklin a finalement remis les clés de son SUV Ford Escape à Walter en guise de cadeau.

Pris par l’émotion, le jeune homme n’en a pas cru ses yeux. Son histoire est devenue virale aux États-Unis, Walter devenant dans le même temps un symbole de persévérance. Walter travaillerait toujours pour Bellhops tout en s’impliquant dans des actions communautaires et éducatives, selon le journal local The Homewood Star.