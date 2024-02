Cette retraitée gagne 20 millions d'euros au Loto et dévoile le coup de pouce qui lui a porté chance

En Seine-Maritime, un couple de retraités a décroché le jackpot au Loto en remportant 20 millions d’euros. Un gain qui devient le record pour le département !

“J’ai éteint et rallumé mon téléphone plusieurs fois ; je croyais à un bug” ! En découvrant son jackpot, cette retraitée n’en a pas cru ses yeux. Elle et son mari, qui ont souhaité rester anonymes, jouent au Loto depuis une vingtaine d’années. Le tirage du 15 janvier 2024 a été le bon pour ce couple de retraités résidant en Seine-Maritime.

En mélangeant des dates d’anniversaire et des numéros aléatoires, la combinaison n’était qu’une parmi tant d’autres déjà jouées par le couple. Avec les numéros 7, 11, 15, 19, 23, ainsi que le 4 comme numéro chance, le couple a remporté la coquette somme de 20 millions d’euros.

Selon la Française des Jeux (FDJ), il s’agit du plus gros gain de l’histoire du département, devançant les 17 millions d’euros gagnés à Canteleu en 2009. Il s’agit même du dixième plus gros gain en France depuis 1976 et la création de la loterie selon le site spécialisé Tirage gagnant.

Crédit photo : iStock

Une superstition par le biais d’une feuille de laurier

Derrière ce jackpot record se cache une superstition révélée par le couple. En fin d’année 2023, la retraitée cherche à forcer sa chance et glisse une feuille de laurier dans son porte-monnaie.

Au café de l’hôtel de ville à Doudeville, où elle remplit sa grille, elle décide de laisser la feuille de laurier sur le comptoir : “Je ne l’ai pas ramassée, comme pour laisser la chance là où elle devait intervenir”, exprime la gagnante dans un communiqué de la FDJ.

Désormais millionnaire, le couple de retraités compte utiliser cette nouvelle fortune pour assurer l’avenir de leur famille : “L’essentiel pour nous est de mettre nos enfants à l’abri et permettre à nos petits-enfants de faire des études”. Côté projets plaisir, le couple aimerait faire un tour de France de la gastronomie, effectuer des travaux dans leur maison, acheter un nouvel appareil photo et des voitures de collection.