Un habitué gagne 100 000 euros au Loto grâce à cette précieuse astuce

Certains sont nés sous une bonne étoile… à moins qu'il ne s'agisse plutôt des bâtiments, qui semblent parfois jouir d'une aura particulièrement chanceuse. C'est le cas de ce petit bar niché dans le Morbihan, qui vient de faire gagner une deuxième personne au Loto.

Charcuterie et loto

À Guéméné-sur-Scroff, on ne fait pas qu'une excellente andouille réputée à l'échelle nationale : on fait aussi des heureux au Loto. De là à dire qu'il s'agit d'un jeu d'argent qui prend aux tripes, il n'y a qu'un pas ! On ne parle pourtant pas d'une grande commune : ce petit village breton n'accueille qu'un peu plus de mille habitants.

Autant dire que les trèfles à quatre feuilles doivent y pousser facilement, puisque le même établissement vient d'attribuer un deuxième gagnant au Loto ! Bon, administrativement parlant, il ne s'agit pas tout à fait du même lieu puisqu'entre temps, les propriétaires ont changé… mais qu'importe, l'environnement semble favorable à ceux qui défient la Française des Jeux.

En 2021 déjà, le Christie Bar faisait gagner 50 535 euros lors du deuxième tirage du Loto national : c'était une somme record qui avait débouché sur une très bonne publicité. Depuis peu, le Christie Bar a changé de nom pour Le Clo'Nawen, désormais détenu par Émilie et Cédric Boisbouvier. Et après un mois seulement d'activité, le 8 mai dernier, un deuxième gagnant est à déclarer !

Crédit photo : iStock

L'astuce de la cheffe

Cette fois-ci, il a récupéré la coquette somme de 100 005 euros, ce qui en fait un nouveau record. Et comme pour y ajouter une saupoudrée de superstition, le gagnant s'est aussi avéré victorieux lors du deuxième tirage, comme son prédécesseur. "Celui qui joue au loto ne doit pas hésiter à cocher le 2e tirage, pour 80 centimes de plus, on peut avoir une belle surprise", conseille vivement Émilie Boisbouvier. Et effectivement, comment lui donner tort.

Elle poursuit, heureuse :

"Nous avons été avisés par la FDJ de ce gain important le lendemain du tirage. Le gagnant a retiré son prix sur le site de paiement de Lamballe. Aujourd’hui, nous pouvons afficher fièrement ce gros lot, qui plus est, après seulement un mois dans notre nouvel établissement."

Toutefois, l'identité de l'heureux ou de l'heureuse concerné(e) n'est pas connue puisque cette personne a retiré ses gains sur le web. Visiblement, il pourrait bien s'agir d'un habitué des lieux ou tout du moins, d'un habitué des jeux de hasard : cocher le deuxième tirage n'est pas un réflexe habituel… mais maintenant, vous connaissez la technique.

Source : iStock