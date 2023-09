Selon une étude, ces deux activités extra-scolaires rendent les enfants plus intelligents

Lors d’une étude, des scientifiques ont ciblé deux activités extrascolaires qui rendraient particulièrement les enfants plus intelligents.

Les enfants à l’école, on a cette impression que c’est toujours la même routine. On les abreuve de savoir et de connaissances dans plein de matières différentes. Si l’école joue un rôle dans le développement intellectuel de l’enfant, il existe des activités extrascolaires qui peuvent prendre le relais comme le sport, la musique ou l’art.

Ainsi, de nombreux parents réfléchissent aux meilleures activités extrascolaires pour leurs enfants, pour qu’ils continuent de s’épanouir intellectuellement après l’école. Cependant, il semblerait que deux activités en particulier possèdent des vertus intellectuelles non négligeables.

Crédit photo : iStock

En effet, l’étude soulève l’importance considérable pour l’enfant de pratiquer un sport collectif, mais également de la lecture. Selon les scientifiques, qui ont étudié le cerveau de 500 enfants, ces deux loisirs “sont associés à une capacité cognitive améliorée” : la mémoire, la capacité à penser et la capacité à apprendre de ceux qui s’y adonnent sont plus développées.

Du sport et de la lecture, ingrédients d’un bon développement intellectuel chez l’enfant

Dans un premier temps, l’activité physique multiplie les challenges cognitifs auxquels l’enfant est confronté, ce qui décuple ses opportunités de travailler sur sa motricité : “De nouvelles connexions entre les neurones sont ainsi fabriquées, certaines zones cérébrales nécessaires à la pratique du sport en question augmentent de volume, et le cerveau est finalement amélioré”, indiquent les scientifiques qui nomment ce phénomène “plasticité cérébrale”.

Dans le cadre d’une activité sportive, le fait d’être structuré et non hasardeux augmente l’efficacité de l’apprentissage, orienté vers la quête de performance et d’excellence. Tout au long de son apprentissage, l’enfant est guidé, mis à jour sur ses qualités et ses défauts, lui laissant la latitude nécessaire pour s’améliorer.

Crédit photo : iStock

En parallèle, la lecture nécessite une créativité et une concentration vocale, visuelle, auditive et imaginaire, ce qui améliore considérablement les fonctions cognitives. Une autre étude de l’université de Cambridge soulignait déjà que la lecture, en tant que hobby, favorise la performance lors d’évaluation cognitive.

Grâce à la lecture, les enfants sont meilleurs dans l’apprentissage verbal, la mémoire, le développement de la parole et la réussite scolaire : “La lecture est liée à d’importants facteurs de développement chez les enfants, améliorant leur cognition, leur santé mentale et leur structure cérébrale”.