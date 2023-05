Voici les prénoms des élèves les plus turbulents en classe selon une prof

Une institutrice américaine a publié, sur Reddit, une liste des prénoms des élèves les plus turbulents en classe. D’autres profs ont alors joué le jeu en ajoutant des prénoms.

Le quotidien d’un professeur des écoles n’est pas toujours facile car dans chaque classe, il y a toujours un petit groupe d’élèves plus turbulents que les autres. Et si une prof avait trouvé l’astuce pour détecter à l’avance l’élève le plus perturbateur, pour mieux s’y préparer.

Crédit photo : iStock

Sur Reddit, une prof américaine a décidé de publier une liste de prénoms d’enfants qui, selon elle, sont les plus susceptibles de perturber les cours. Au total, c’est une liste de 40 prénoms, comprenant 20 prénoms masculins et 20 prénoms féminin, qui a été dressée par l’institutrice. Cette dernière a même mis les prénoms de ses enfants dans le lot. Sympa pour eux !

Le but de cette liste étant d’indiquer aux futurs parents qu’il faut donc éviter d’appeler ses enfants par ces prénoms qui augmenteraient les risques de faire d’eux des élèves turbulents. On le souligne tout de même, aucun calcul scientifique n’a permis de dresser cette liste, alors elle reste à prendre à la légère.

40 prénoms d’élèves perturbateurs

Parmi les prénoms de filles, on retrouve pas mal de prénoms qui se ressemblent : Kayla, Layla, McKayla, Kenzie, McKenzie, Faith, Haven, Heaven, Hope, Trinity, Tiffany, Brittany, Ashley, Angel, Stephanie, Bethany, Melinda, Miranda et Keyana.

Crédit photo : iStock

Côté garçons, on trouve beaucoup de prénoms différents pour le coup : Travis, Chase, Dash, Jeremiah, Joaquin, Michael, Julian, Carmine, Logan, Legend, Ashton, Alfonzo, Angel, Brandon, Bradley, Dakota, Cayden, Cody, Christian et Landon.

En découvrant cette liste, d’autres enseignants se sont permis d’ajouter des prénoms, d’après leurs expériences en classe, à travers les commentaires : “Le prénom qui a été, à plusieurs reprises, celui de mon élève le plus difficile pendant de nombreuses années scolaires est… roulement de tambour s’il vous plaît : Eli, Elijah, Ellijah, ou toute variante de ce prénom” peut-on lire.

“Kyle était l’un des pires élèves que j’ai jamais eu en termes de très mauvaise attitude… et il était un tyran avec les autres étudiants”, confie un professeur, quand un autre allonge la liste davantage : “Des prénoms comme Barbara, Rose, Mary, Jennifer, George, Edward, James, Michael et Brian manquent à la liste”.