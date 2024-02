On parie que vous serez incapable de trouver la bague cachée sur cette image en moins de 7 secondes

Arriveriez-vous, en seulement sept secondes, à trouver la bague qui se cache dans cette image ? Faites le test !

Les tests de rapidité, vous connaissez ? Ils permettent de faire travailler son cerveau et de stimuler sa concentration tout en travaillant sur sa rapidité. Entraîner au quotidien son cerveau par des jeux de logique, des illusions d’optique ou des tests de rapidité permet de travailler sa réflexion, sa concentration ainsi que sa mémoire.

Pour vous exercer davantage, on vous propose de vous essayer à une nouvelle énigme visuelle. D’après une image dévoilée par le média Tuxboard, on vous met au défi de tenter de trouver la bague qui se cache sur cette photo remplie de nombreuses montres. Si vous y parvenez en moins de sept secondes, vous pourrez alors vous estimer chanceux d’avoir un œil de lynx. On le sait, le temps est court, mais le but est de mettre votre cerveau au défi !

Voici l’image :

Alors, vous avez trouvé la bague qui se cache sur l’image au milieu d’une multitude de montres ?

On vous dévoile la solution de l'illusion d'optique

Si vous cherchez encore la bague avec difficulté, on vous donne un petit indice : dirigez votre regard vers le bas gauche de l’image. La bague est collée à une montre.

Ça y est, vous l’avez ? Bravo !

Ce test est un excellent moyen d’entraîner son cerveau. D’autres exercices, comme des jeux d’illusions d’optiques, favorisent la concentration. Le 31 janvier dernier, on vous mettait au défi de trouver le chien qui se cachait sur une photo en moins de 11 secondes. Une épreuve qui s’avérait être bien difficile !

Vous l’aurez compris, si vous souhaitez stimuler votre cerveau et l’exercer davantage, les jeux de logique, d’illusions ou de rapidité sont parfaits ! Alors, avez-vous des yeux dignes d’un lynx ? Si non, travaillez encore et persévérez !