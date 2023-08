Surpris en train de fêter l'anniversaire de ses chiens, ce sans-abri voit son destin changer complètement

La belle histoire du jour se déroule en Colombie : là-bas, un sans-abri était en train de fêter l'anniversaire de ses chiens quand un voisin s'est épris d'émotion pour la scène. Puis, tout a changé. Retenez vos larmes.

Pour beaucoup, la pire des souffrances est finalement la solitude et c'est probablement ce qui rongeait le plus Choco José Luis Matos, un sans-abri vivant dans la rue à Bucaramanga en Colombie. Un soir, alors qu'il était seul avec ses deux chiens, il s'est fait surprendre par un voisin qui l'avait remarqué depuis quelque temps à fêter un anniversaire… juste lui et ses fidèles compagnons.

Pour ainsi dire, ses deux chiens étaient ornés d'un chapeau de fête quand Choco a sorti un gâteau d'un sac en plastique pour découper deux parts, avant de les mettre dans des assiettes et de mettre une bougie sur chacune d'entre elle. Chantant la musique d'anniversaire, embrassant ses chiens sur la joue et essuyant les larmes qui coulaient sur sa joue, il leur donne finalement leur part de gâteau, multipliant les caresses.

Une vidéo pleine d'émotion...

Cette scène plus que touchante (il pleut là, non ?) a donc été filmée par un passant, tellement ému qu'il a décidé de tout filmer avec son téléphone. Par la suite, l'inconnu est rapidement venu parler avec Choco : il se trouve ce dernier s'était échappé d'un foyer violent, vivant dans la rue depuis des années. Ses deux chiens s'appellent aussi Nena et Shaggy et ensemble, ils fêtaient justement l'anniversaire de Shaggy.

"Mon chien fêtait son anniversaire et je voulais lui donner un quart de poulet, mais je n'avais pas assez pour ça. Mais j'ai vu une dame qui allait jeter un gâteau et je lui ai dit de me le donner. Elle me l'a tendu en me disant : 'Prends-le, mon fils, tu en fais un meilleur usage que moi."

... et un heureux dénouement

Sur internet, le passant a donc publié la vidéo en demandant à ses amis s'ils pouvaient lui donner à manger, ainsi que n'importe quelle aide possible. Et parce que le web fait parfois bien les choses, l'affaire est rapidement devenue virale et le parc où se trouvait Choco est carrément devenu un véritable centre de rassemblement pour tous les animaux.

Aussi et surtout, quelqu'un a donné un smartphone à Choco , l'encourageant à créer sa page Instagram pour profiter de sa notoriété soudaine : affaire réussie puisque l'homme a désormais… plus de 175 000 abonnés ! Une célébrité qui lui a donné bien du courage et désormais, Choco est en hébergé par une église locale et est devenu bénévole, aidant à sauver tous les animaux de rue.

"Durant tant d'années de vie dans la rue, je n'ai jamais été seul. Mes chiens ont toujours été là pour apporter de la joie lors des jours les plus tristes et maintenant, ensemble, nous allons aider ceux qui ont besoin de nous ! J’espère pouvoir créer des fondations pour les petits animaux du monde entier."

On vous avait dit qu'il s'agissait d'une belle histoire !