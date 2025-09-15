Teddy Riner candidat à l'élection présidentielle ?

Le judoka français Teddy Riner

Teddy Riner souhaiterait présenter, un jour, sa candidature à l'élection présidentielle.

Des tatamis à l'Élysée, il n'y a peut-être qu'un pas que Teddy Riner pourrait bien franchir.

Le judoka français, triple champion olympique et 11 fois champion du monde, songerait en effet à se présenter à la prochaine élection présidentielle. Oui, vous avez bien lu ! Le natif de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), qui n'a jamais caché ses ambitions politiques pour son après-carrière, envisage donc de briguer, un jour, la fonction suprême.

Le judoka français Teddy RinerCrédit photo : @teddyriner / Instagram

Teddy Riner à l'Élysée ?

Dans un entretien accordé à l’AFP, le judoka de 36 ans explique ainsi ses motivations en précisant que s'il devait se lancer dans une carrière politicienne, il le ferait avec le même appétit et l'esprit de compétition qui l'animent depuis toujours.

« Je suis citoyen avant tout, pas seulement sportif, j’ai le droit de dire ce que j’aimerais pour mon pays. Si demain, je rentre en politique, ce n’est pas pour être ministre, c’est pour changer des choses. Le meilleur rôle, ce serait président », affirme-t-il ainsi.

Faisant le parallèle avec son parcours sportif, il rappelle qu'il a sans cesse été « surclassé » chez les jeunes et qu'il s'est toujours entouré des meilleurs pour parvenir à réaliser ses objectifs. Il n'envisage pas sa future carrière politique autrement.

Le judoka français Teddy RinerCrédit photo : @teddyriner / Instagram

Désireux de s'engager pour tenter de changer les choses, Teddy Riner déplore une situation « très compliquée », sur le plan économique et politique en France, ainsi qu'un contexte international « catastrophique ».

Pas réputé pour avoir sa langue dans sa poche, nul doute qu'il saura se faire entendre à l'avenir. Il n'avait d'ailleurs pas hésité à monter au créneau au printemps dernier en critiquant le gouvernement suite aux incidents survenus en marge de la victoire du Paris-Saint-Germain, en Ligue des champions de football.

Mais avant d'envisager d'aller se battre dans l'arène politico-médiatique, le judoka tentera de décrocher un quatrième titre olympique en individuel aux Jeux de Los Angeles, en 2028. Un exploit qu'aucun athlète français n'a réussi dans l'histoire.

