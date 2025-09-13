Par inadvertance, la RH envoie un refus groupé à 340 candidats... qui en rigolent et s'organisent un rendez-vous au bar

À Toulouse, la RH d’une entreprise a malencontreusement envoyé un mail de refus aux 340 candidats qui n’ont pas obtenu le poste. Cependant, dans son mail groupé, elle avait oublié de cacher les adresses des destinataires. Les candidats malheureux n’ont pas manqué de prendre cette anomalie avec humour, créant alors un groupe d’entraide sur Whatsapp.

Pas facile d’être l’heureux élu lorsqu’on postule à une offre d’emploi, surtout quand il y a des centaines de candidats sur le coup. Par ailleurs, il est rare d’avoir une quelconque réponse lorsque notre CV n’a pas attiré l'œil des recruteurs.

Pourtant, dans une entreprise située à Toulouse, une RH a eu l’amabilité d’informer les candidats laissés sur le carreau qu’ils ne seraient pas recrutés. Le problème, c’est qu’elle l’a fait à travers un mail de refus commun sans avoir caché les adresses des destinataires. Les candidats ont donc découvert qu’ils étaient 340 comme le relate Ouest-France.

Crédit photo : iStock

La boulette de la RH est rapidement virale sur Reddit où l’un des candidats malheureux a décidé de publier le mail en question. Au-delà du refus, ce sont surtout les différentes réactions des candidats qui n’ont pas hésité à répondre au mail avec un humour rafraîchissant

« J’en suis à mon 18837737eme refus, donc autant l’annoncer à toute la Terre. J’en suis plus à ça près. Et autant en faire un refus groupe, plus on est de fous, plus on rit » « Presque autant de monde en CC que dans la file d’attente pour The Weeknd au Stade de France »

Les candidats recalés s'organisent et s'entraident

.D’après l’une des candidates, la RH aurait à deux reprises tenté de « rappeler » son mail, empirant encore la situation.

Cependant, dans leur malheur, les candidats se sont trouvés comme de parfaits supports émotionnels face à leur difficulté de trouver un emploi dans un métier qu’ils estiment bouché.

Crédit photo : iStock

En échangeant tous ces messages, les recalés du CDD ont fini par se rapprocher, jusqu’à créer un groupe WhatsApp réunissant 130 personnes.

« C’est devenu un espace d’entraide (et de thérapie collective). On a prévu d’aller boire un verre pour célébrer ce rejet collectif. Merci les RH, vous ne m’avez pas donné le job… Mais vous m’avez offert un nouveau réseau, des potes de galère, et un fou rire monumental »

Selon Ouest-France, l’une des recalées a proposé d’aller boire un verre dans la ville où l’offre d’emploi a été postée : Toulouse, en postant un lien Doodle pour choisir une date.