Test de logique : saurez-vous trouver le code du cadenas à partir des indices suivants ?

Vous voulez entraîner votre logique et faire chauffer vos neurones ? Voici un nouveau test de QI dont le but est simple : trouver le code du cadenas. Pour cela, une série d’indices s’offre à vous.

Voici un nouveau test de logique qui risque de vous faire réfléchir. Les énigmes sont idéales pour entraîner notre cerveau, améliorer nos capacités d’analyse et de raisonnement. De nombreux recruteurs n’hésitent pas à faire subir des tests de logique lors des entretiens d’embauche pour juger les capacités de leurs candidats. Si vous souhaitez vous entraîner en vue d’entretien ou simplement vous divertir, voici un nouveau test de logique.

Crédit photo : iStock

Le principe est simple : vous devez trouver le code à trois chiffres d’un cadenas. Pour cela, vous devez vous référer à une série d’incides vous indiquant les positions des différents chiffres. À vous de tout remettre dans l’ordre et de faire attention à chaque étape pour ne pas vous tromper. Pour plus de challenge, n’hésitez pas à vous fixer un temps imparti ou à réaliser ce défi avec vos proches pour voir qui sera le plus rapide.

Trouver le code du cadenas

Pour trouver le code à trois chiffres du cadenas, vous devez vous appuyer sur une série d’incides. Les voici :

2 9 1 : Un chiffre est correct et bien placé

2 4 5 : Un chiffre est correct mais mal placé

4 6 3 : Deux chiffres sont corrects mais mal placés

5 7 8 : Rien n’est correct

5 6 9 : Un chiffre est correct mais mal placé

Crédit photo : @cerveauillusion / TikTok

Vous avez maintenant toutes les cartes en main. À vous de jouer !

On vous donne la réponse

Pour trouver le résultat, vous devrez associer certains indices et procéder par élimination. Vous pensez avoir trouvé ? On vous donne la réponse.

Le code du cadenas à trouver était 394. Pour parvenir à ce résultat, voici ce qu’il fallait faire.

Commençons par la quatrième ligne qui nous indique qu’il n’y a ni 5, ni 7, ni 8 dans le code. Grâce à cette information, on en déduit en regardant la dernière ligne qu’il y a un 6 ou un 9 dans le code (puisque le 5 est erroné). En lisant la première ligne, on apprend qu’un chiffre est correct et bien placé. On en déduit alors qu’il s’agit du 9 car le 6 est absent. Ainsi, le 9 est bien placé au centre du code.

Pour trouver les deux chiffres suivants, il faut regrouper les indices de la deuxième et troisième lignes. Leur point commun ? Le 4, ce qui signifie que le chiffre est correct. Comme il est mal placé dans les deux cas, on peut procéder par élimination et déduire que le 4 est situé à droite. En lisant la troisième ligne, on comprend rapidement que le dernier chiffre à trouver est le 3, puisque le 6 est erroné. Ainsi, le code est le suivant : 394.

Si vous avez trouvé le résultat, félicitations ! Dans le cas contraire, pas de panique : il existe de nombreux autres tests à faire pour améliorer votre logique et impressionner vos proches.