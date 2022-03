Top 50 des devinettes les plus drôles

Une devinette difficile est une bonne occasion de réunir la famille en s'amusant. Voici une sélection des meilleures avec leurs réponses.

Des charades et devinettes difficiles pour tout âge

Vous dévoriez peut-être des livres de devinettes amusantes durant votre jeunesse. Si vous les avez oubliées ou bien trop entendues, ces devinettes drôles sont pour vous ! Les devinettes ont l'avantage de susciter la joie aussi bien que le lien social, puisqu'elles plaisent à à tout âge et fédèrent les familles.

Nous vous avons fait une sélection des meilleures devinettes drôles, à partager en famille, avec vos enfants, vos frères et soeurs, vos parents ou vos amis. Des devinettes de Toto à celles des «Monsieur et Madame ont un fils ou une fille», en passant par les devinettes drôles qui mettent en scène des animaux... Dans cet article, vous trouverez l'inspiration pour tous vos prochains repas de famille ou anniversaires. Enfin, si vous recherchez des jeux de loisirs à mettre en place pour un anniversaire, ces devinettes et énigmes seront un parfait contenu qui fera rire les enfants comme les parents.

Prêtez bien attention, cependant, à ne pas révéler les réponses, indiquées après chaque devinette !

Des devinettes drôles avec des animaux

A la fois drôle et mignonne, une devinette au sujet d'animaux permet de fédérer toute la famille dans la bonne humeur. Voici une sélection de devinettes courtes à l'humour le plus mignon, avec au moins un animal. Ces petites blagues sont à partager avec vos enfants, votre mère, votre père, aussi bien qu'avec vos frères et soeurs ou vos amis.

Quel est le contraire d’un cochon triste ? Un porc tout gai (un portugais). Pourquoi les moutons se brossent les dents ? Pour garder la laine fraîche Quels sont les animaux les plus dangereux ? Le serpent parce qu'il serre et il pend, et la tortue parce qu'elle tord et elle tue. Savez-vous pourquoi les chats n'aiment pas l'eau ? Parce que dans l'eau minérale (minet râle). Qu'est-ce que fait une fraise sur un cheval ? Tagada, tagada Qu'est-ce qu'un canif ? Un petit fien.

Blague mignonne / instagram: @un_cimetiere_volant





8. A quoi reconnait-on une vache médecin ? Réponse : On la reconnait à sa bouse blanche.

9. Deux escargots se rencontrent. Le premier dit: - Alors cette course à pied, c'était bien ? - J' en ai bavé...

10. Une tortue dit à un renard : - «Je suis sûre que je peux te battre au 100 mètres même en démarrant 200 mètres derrière toi !».Est-ce possible ?

Réponse: Non, ce n'est pas possible, puisque comme tout le monde le sait, un animal ne parle pas.

Des devinettes drôles et courtes pour tout le monde

Qu'est-ce qu'une manifestation d'aveugles ? Un festival de cannes. Pourquoi Harry chuchote-t-il ? Parce que Dumble dort. Où les biscottes vont-elles pour faire la fête ? Réponse : en biscothèque ! Pourquoi les livres ont-ils toujours chaud ? Parce qu’ils ont une couverture ! Pourquoi les mexicains mangent-ils au toilette ? Parce qu’ils aiment manger épicé. (manger et pisser) Quelle est la différence entre une échelle et un pistolet ? L'échelle sert à monter, le pistolet sert à descendre. Qui a deux branches, mais pas de feuilles ? Réponse : Les lunettes La maîtresse est étonnée et dit à Toto:

- Dis-moi, n'est-ce pas un peu étrange que tu aies écrit le même devoir que ton frère, pour la rédaction au sujet de ton chien ?



Que répond Toto ? Réponse L'énigme n'est pas difficile à résoudre: mon frère et moi avons le même chien Toto est né un 23 décembre et pourtant il fête son anniversaire en été. Comment est-ce possible ? Réponse Toto habite dans l'hémisphère sud.



Toto rentre à la maison et dit à son père et à sa mère:

– Papa, maman, j’ai eu 10 à l'école !



Comment a-t-il fait ? Réponse: Il a eu 2 en géographie, 2 en sport, 1 en français, 3 en histoire et 2 en sciences, et a additionné chaque chiffre.

Les Monsieur Madame ont une fille ou un fils les plus drôles

1. Monsieur et Madame Duciel ont cinq filles, comment s'appellent les soeurs ?

Réponse : Betty, Baba, Noëlle, Candice et Sandra (Petit Papa Noël quand tu descendra du ciel, chanté avec le nez bouché)

2. Monsieur et Madame Serolle ont une fille, quel est son prénom ?

Réponse : Jessica (j’ai six casseroles)

3. Monsieur et Madame A ont deux filles, quel est le prénom des soeurs ?

Réponse : Emma et Karen (Eh macarena)

5. Monsieur et Madame Ouquoi ont deux fils, comment s’appellent les frères ?

Réponse : Ted et Bill (t’es débile ou quoi ?)

6. Monsieur et Madame Fly ont trois enfants, quels sont leurs prénoms ?

Réponse : Abdul, Yves et Hakim (I Believe I can Fly, la chanson de R. Kelly)

7. Monsieur et Madame Javéparé ont une fille, quel est son prénom ?

Réponse: Alizée, ou Alysée (j'avais pas réalisé)

8. Monsieur et Madame Fraichi ont deux filles et un garçon, comment s'appellent-ils ?

Réponse : Laurent, Gina et Sarah (l'Orangina ça rafraichi)

9. Monsieur et Madame Nouissement ont une fille, comment s'appelle t elle ?

Réponse: Eva (éva nouissement)

10. Monsieur et Madame Kétavoiture ont une fille, quel est son nom ?

Réponse: Jenny (j'ai niqué ta voiture)

Les devinettes difficiles qui ont une drôle de logique

Blague humour absurde / @un_cimetiere_volant sur instagram

Une blague est souvent drôle de par sa logique absurde. Voici des devinettes difficiles, tantôt mathématiques et tantôt absurdes. Chaque énigme est adaptée à tout âge. Vous trouverez aussi ci-dessous des devinettes de toto pour amuser les enfants et leurs parents.

1. Qu'est-ce qui peut remplir une pièce entière sans prendre de place ?

Réponse : La lumière

2. Dans la pièce d'une maison, il y a 3 ampoules, dans une autre pièce il y a 3 interrupteurs. Comment sait-on quel interrupteur allument quelle ampoule de la pièce, sachant qu’on ne peut aller voir qu’une seule fois dans la pièce ?

Réponse; On allume l’interrupteur 1 de la pièce et on le laisse allumé 5 minutes.

3. Qu'est-ce qui ne peut être brûlé dans un feu ni noyé dans l'eau ?

Réponse : La glace

4. Qu’est-ce qu’on peut écraser avec le pied droit mais pas avec le pied gauche ?

Réponse : Le pied gauche

5. Qu'est ce que vous pouvez attraper mais pas jeter ?

Réponse:Un rhume

Post it sourires à emporter / Pixabay

Les charades les plus drôles à partager en famille

Charade n°1 :

Mon premier est la première lettre de l'alphabet.

Mon deuxième est utilisé par les prisonniers pour s’échapper dans les bandes-dessinées.

Les fantômes font mon troisième dans de vieux châteaux.

Mon quatrième est la meilleures carte d'un jeu normal de 52.

Mon cinquième est une note de musique.

Mon sixième est un pronom personnel indéfini.

On doit généralement faire attention à mon tout.

Réponse : l’alimentation (A-lime-hantent-as-si-on)

Charade n°2:

Une planche de BD est composée de plusieurs de mon premier.

Mon deuxième suit H.

Une phrase est composée de plusieurs de mon troisième.

Mon quatrième précède Ré.

Mon tout sonne les cloches.

Réponse : Quasimodo (cases-I-mots-do)

Charade n°3 :

Mon premier est une note de musique.

Mon deuxième est le contraire de laid.

Mon troisième est un rongeur qui vit parfois dans les égouts.

Mon quatrième se trouve sur les maisons.

Mon cinquième exprime le fait de faire de nouveau une action.

Mon tout abrite souvent des scientifiques.

Réponse : un laboratoire (la-beau-rat-toit-re)

Charade 4 :

Mon premier est une lettre de l’alphabet.

Mon deuxième recouvre tout notre corps.

Mon troisième est un récipient.

Mon quatrième est un pronom possessif.

Mon cinquième est un pronom possessif.

Mon tout est un animal pas commode.

Réponse : un hippopotame (I-peau-pot-ta-me)

Charade 5

Mon premier est une voyelle.

Mon deuxième est une personne qui a du mal à entendre.

Mon troisième vaut 501 lorsqu'il est écrit en chiffres romains.

Il ne faut pas perdre trop de mon quatrième sous peine de disparaître.



Mon tout se dit d'un bruit large et fort.

Réponse: Assourdissant (A-Sourd-10-Sang).

Charade 6:

Mon premier est un type de musique

Mon deuxième est la 17ième lettre de l'alphabet.

Mon troisième sert à transformer un tronc d'arbre en planche.

Mon quatrième est un pronom indéfini.



Mon tout est désagréable voire parfois mortel.

Réponse: électrocution (Électro-Q-Scie-On).

Charade 7

Quand on multiplie un nombre par mon premier, celui-ci reste égal à lui-même.

Mon deuxième permet de poser une question sur une heure ou une date.

On boit le thé dans mon troisième.

Mon quatrième est un atome qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons.



Pour faire mon tout, on doit réciter des formules magiques.

Incantation (Un-Quand-Tasse-Ion).

Charade n°8

Mon premier est derrière nous.

Mon deuxième est une note de musique.

Mon troisième est une conjonction de coordination négative.

Mon quatrième est derrière certains animaux.

Mon tout est un prénom pour homme ou femme, de la génération de nos parents.

Réponse : Dominique (do-mi-ni-queue)

Charade 9

Les poules pondent mon premier.

Mon deuxième est un oiseau.

Les marins sont des spécialistes de mon troisième.

Mon quatrième arrive après 1.

Mon cinquième est une note de musique.

Mon sixième est un symbole composé de deux lignes qui se croisent.



Mon tout est un peintre qui a fait entre autres la toile 'La Liberté guidant le peuple'.

Réponse: Eugène Delacroix (œufs Geai Nœud Deux La Croix).

Charade 10

Mon premier est le contraire de haut.

Les chatons boivent mon deuxième.

Mon troisième sert à accrocher les voiles d’un bateau.

Mon quatrième vient avant K.

Les vaches, les chevaux et les chats ont mon cinquième accroché à leur derrière.

Les sorcières adorent mon tout.

Réponse : un balai magique (ba-lait-mât-J-queue)