Top 50 des meilleures blagues rigolotes

Offrez-vous le meilleur des remèdes contre les peines de cœur et l’ennui. Voici une sélection des 50 meilleures blagues drôles.

Blagues sur la famille

Deux femmes rigolent Crédits : nensuria

Les meilleures blagues concernent la vie de famille. En voici la preuve !

Deux femmes discutent entre elles :

_ J’ai un mari en or

L’autre répond :

_ Le mien est en taule

La maîtresse à Toto : quelle est la 5e lettre de l’alphabet ?

_ Toto : euuuhh…

_ La maîtresse : c’est bien Toto !

C’est l’histoire de la mère de Toto qui lui demande :

_ Est-ce que tu veux bien m’aider à changer ton petit frère ?

Toto lui répond :

_ Pourquoi veux-tu le remplacer ? Il est usé ?

Quelle est la différence entre un homme et un bébé ?

_ Réponse : on peut laisser le bébé seul avec la baby-sitter !

Dans le lit, avant de se coucher, le mari et sa femme discutent :

_ Le mari : chérie, avec combien d’hommes as-tu dormiavant moi ?

_ La femme : seulement avec toi ! Avec les autres, je ne dormais pas !

Une petite fille demande à sa mère :

_ Maman, s’il te plaît, peux-tu me donner deux euros pour un pauvre monsieur qui crie dans la rue ?

_ Naturellement, dit la maman. Qu’est-ce qu’il crie le pauvre monsieur ?

_ Réponse : « Glaces ! Glaces ! Deux parfums, deux euros ! »

Blagues sur les animaux

Un homme en train de traire une vache Crédits : PeopleImages

Et voici une sélection de blagues sur les animaux.

Pourquoi les vaches ferment les yeux pendant la traite de lait ?

Réponse : pour faire du lait concentré

Comment appelle-t-on un lapin sourd ?

Réponse : Laaaaapinnnnnn !

La maîtresse fait un cours sur les animaux :

_ Mireille, que donne le mouton ?

_ La laine madame

_ Bien

_ Mathieu, que donne la poule ?

_ Des œufs madame

_ Toto, que donne la vache ?

_ Des devoirs madame ! !

C’est l’histoire de deux mille-pattes tombés amoureux et qui font une petite balade romantique, bras-dessous, bras-dessus, bras-dessous, bras-dessus…

Pourquoi les souris détestent-elles les jeux de devinette ?

_ Parce qu’elles veulent éviter de donner leur langue au chat !

Une femme promène ses deux chiens dans un parc et rencontre des enfants, dont l’un est impressionné par la taille des chiens. La femme lui demande alors : « tu veux caresser mes deux Saint-Bernard ? L’enfant répond : « oui, madame, je veux bien, mais je m’appelle Pierre, pas Bernard ! ». « Nous aussi madame ! », crient les autres enfants !

Blagues sur les voitures, les policiers et autres

Une voiture sur la route Crédits : miroslav_1

Les policiers font souvent les frais dans les blagues. Assurez-vous qu’aucun policier ne soit à proximité avant de sortir ces blagues.

Pourquoi est-ce si difficile de conduire dans le Nord ?

Réponse : parce que la voiture n’arrête Pas de Caler !

Que dit une imprimante dans l’eau ?

Réponse : j’ai papier !

Quel est le pays le plus cool du monde ?

Réponse : le Yémennn ! Yeah, man !

Pourquoi Napoléon n’a-t-il pas voulu acheter une maison ?

Réponse : parce qu’il avait déjà un Bonaparte !

Deux jeunes discutent pour se raconter des histoires drôles.

_ Le premier demande : tu as déjà entendu une patate chanter ?

_ Le deuxième lui répond que non

_ Le premier répond : c’est drôle, moi j’ai déjà entendu une carotte râpée !

Deux hommes discutent :

_ Le premier demande : « tu fumes après l’amour ?»

_ Le deuxième lui répond : « Je sais pas, j’ai jamais pris le temps de regarder ! »

Quel est le bar préféré des Espagnols ?

Réponse : Le bar-celone !

Comment reconnaît-on qu’un homme va dire quelque chose d’intelligent ?

Réponse : Sa phrase commence par « Ma femme a dit que…».

_ J’ai aperçu ta copine l’autre jour, mais elle ne m’a pas vu !

_ Je sais, elle me l’a dit !

Qui est la fée que les enfants détestent le plus ?

_ La fée C !

Deux amis se rencontrent dans la rue, le premier demande :

_ Est-ce que je peux compter sur ta discrétion ?

_ Naturellement, je suis ton ami. Dis-moi !

_ J’ai vraiment besoin d’argent ! Je n’ai plus un sou en poche !

_ Tu peux compter sur moi, c’est comme si je n’avais rien entendu !

Un vieux monsieur est au volant de sa nouvelle voiture et la pousse à 160 km/h pour faire un petit essai. Il aperçoit la voiture de la p0lice dans le rétroviseur et accélère, mais se fait quand même rattraper.

_ Le policier : ça va pas monsieur ? Expliquez-moi un peu pourquoi vous rouliez à 160 ? Sinon P.V et points en moins !

_ Le vieux monsieur : il y a une semaine ma femme m’a quitté pour un policier et lorsque je vous ai vu, je me suis dit : « Mince… Il me la ramène ! ! ! ».

Un prêtre roule à toute vitesse sur l’autoroute et se fait flasher par les radars d’un hélicoptère de p0lice. Un policier l’arrête au péage et rédige sa contravention.

_ Le prêtre, sans quitter la contravention des yeux, demande : « comment avez-vous su que j’allais à 170 ?»

_ Le policier se contente de pointer le doigt vers le ciel.

_ Le prêtre lui dit : « ça m’étonnerait, il ne m’aurait jamais dénoncé ! »

Un automobiliste roule à toute vitesse, se fait prendre par un radar et est arrêté par un policier.

_ Bonjour monsieur, p0lice nationale, ça va pas de rouler à 125, alors que la vitesse est limitée à 90 ?

_ Désolé monsieur, c’est une urgence !

_ Le policier visiblement joueur lui dit : « je vais vous poser quelques questions, si vous répondez à ma devinette, je vous laisse partir sans contravention ».

L’automobiliste accepte bien évidemment !

_ Quel véhicule a 4 roues et un volant ?

_ Une voiture !

_ Vous auriez dû préciser Renault, Volkswagen…

_ Quel véhicule a 2 roues et un guidon ?

_ Une moto !

_ Non ! Vous auriez dû préciser : Kawasaki, Honda, Yamaha…

_ L’automobiliste, excédé, demande à son tour. Qu’est-ce qu’une femme vulgaire, en mini-jupe et qui fait le tapin sur le trottoir ?

_ Le policier : Une p*te

_ L’automobiliste : non, vous auriez dû préciser : ta mère, ta fille, ta femme…

Quel est le point commun entre les maths et le se*e ?

Plus il y a d’inconnues, plus c’est chaud !

Un enfant demande à sa maman et à son papa : vous avez dit que les voisins sont du Midi. Et nous ? On est comme eux ou du matin ou du soir ? Pourquoi les geeks sont-ils si fiers ?

_ Parce qu’ils sont une Gygabyte (Giga bite) !

Pourquoi un geek joue-t-il aux jeux vidéo lorsqu’il est triste ?

_ Parce qu’il se console !

Citations de geek :

_ Un clavier azerty en vaut 2

_ Toutes les roots mènent à ROM

_ Hacker vaillant rien d’impossible

C’est l’histoire de 2 mouches qui discutent sur un caca de chien :

_ J’ai une grosse envie de péter

_ Grosse dégueulasse : on est à table hein !

Un fou met un masque sur ses yeux lorsqu’il discute au téléphone

_ Un autre fou lui demande : pourquoi mets-tu un masque ?

_ Je passe un appel masqué !

Un jeune papa discute avec un collègue un peu fou :

_ Mon fils marche depuis quatre mois

_ Oh la la, il doit être à des milliers de kilomètres en ce moment

Un homme, avec les larmes aux yeux parce qu’il vient d’être papa, annonce la nouvelle à son ami :

_ Je viens d’avoir une petite fille !

_ Félicitations, tu l’as appelée comment ?

_ Moustache à souris

_ Mais t’es fou de lui avoir donné un nom pareil ?

_ Pourquoi ? Tu as bien appelé ta fille Barbara !

Deux amis discutent :

_ Crois-tu à la vie après la m0rt ?

_ Non, pas du tout et toi ?

_ Je n’y croyais pas, mais depuis la m0rt de ma belle-mère, je revis !

Le père de Toto s’énerve en voyant le zéro en rédaction :

_ Comment as-tu fait pour avoir zéro en rédaction ? Fais-moi voir ton texte !

_ Un jour de pluie, je me promène dans la forêt, j’ai vu un caca tout vert, c’était celui d’Albert. Deux pas plus loin, j’ai vu un caca tout noir, celui d’Édouard. Près d’un étang, j’ai vu un caca tout gris, celui de Denis !

_ Le père de Toto regarde le sujet « c’est dans le besoin que l’on reconnaît ses vrais amis ! »

Proverbes sur l’amour et les cartes : L’amour, c’est comme les cartes, quand on n’a pas de partenaires, mieux vaut avoir une bonne main ! C’est l’histoire d’un papa un peu fou avec sa femme et son enfant, il roulait à vive allure et se fait prendre par le radar de la p0lice.

_ Le policierlui demande : vous savez à combien vous rouliez ?

_ Le papa tout fier : à trois seulement, il reste encore de la place si vous voulez monter !

Un enfant rentre de l’école en pleurant, sa maman lui demande pourquoi.

_ Tout le monde me dit que j’ai de grandes oreilles !

_ Mais non ! Viens que je te fasse un câlin mon petit lapin !

Pourquoi les Dalmatiens aiment les vieux films ?

_ Parce qu’ils sont en noir et blanc

Un enfant demande à son papa :

_ Papa, c’est quoi la beauté ?

_ Regarde ta mère

_ Oui

_ C’est pas ça !

Citations drôles : Pourquoi faire semblant d’avoir l’air très occupé au travail ? C’est de la fatigue inutile ! Citations drôles : Quand j’étais petit à la maison, le plus dur, c’était la fin du mois… Surtout les trente derniers jours ! Citations drôles : Directeur de pompes funèbres cherche personnel ayant le sens de l’humour, connaissant particulièrement la mise en boîte. L’amour, c’est comme le rugby : ça commence par une touche et finit par un plaquage ! Un jeune garçon demande à son père qui a plein d’humour :

– Qui m’a donné mon intelligencelorsque je suis né ?

– Ta mère sûrement mon amour, j’ai encore la mienne ! (rire)

La plage se plaint à l’océan et déclare en soupirant : dire que tout monde aime l’eau, c’est assez vague tout ça !

Pourquoi le melon a-t-il sauté dans le lac ? Pour devenir un melon d’eau !

Un policier arrête un conducteur fou :

- Vous n’aviez pas vu le feu rouge ?

- Si, si, c’est vous que je n’avais pas vu !

Alors, quelle est la blague la plus marrante selon vous ?