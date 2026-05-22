Tour de France 2026 : L'union fait la fraîcheur avec Dash et Lenor ! Préparez-vous à l'inédit !

Cette année, un vent de fraîcheur va souffler sur le Tour de France avec le partenariat de Dash et Lenor ! Une nouveauté unique réservant son lot de surprises.

Parmi les événements sportifs les plus attendus de l’année, le Tour de France attire chaque été plus de 10 millions de fans le long des routes, à chacune de ses étapes, et plus de 50 millions devant leurs écrans !



Crédit photo : A.S.O./Charly López

En d’autres termes, cette compétition emblématique est le rendez-vous à ne pas rater pour les amoureux du vélo et les amateurs de paysages de carte postale.

En 2026, le Tour de France se déroulera du 4 au 26 juillet. À cette occasion, deux célèbres marques du soin du linge s’unissent pour apporter un vent de fraicheur à la chaleur estivale de la Grande Boucle.

Dash et Lenor s’associent pour le Tour de France 2026

Cette année, Dash et Lenor s’associent pour le Tour de France, car même dans l’énergie et face aux coups de sueur, l’union fait la fraîcheur ! Naturellement complémentaires, les deux marques offrent, grâce à leur utilisation combinée, une expérience de soin du linge performante, apportant une fraîcheur longue durée. Ensemble, la lessive Dash et l’assouplissant Lenor rejoignent la caravane mythique de la course pour accompagner tous les moments de vie de l’évènement, y compris les plus énergiques.

Au programme : des véhicules insolites à leurs couleurs défileront sur les routes. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les deux marques ont mis les petits plats dans les grands, avec des créations uniques mettant le linge à l’honneur !

T-shirts, chaussettes, pantalons arpenteront les routes… accompagnés, évidemment, de la PODS® Dash pour garantir leur fraîcheur ! Oui, c’est trop frais ! Des chars fabriqués en France qui vont ravir les petits comme les grands.



Crédit photo : A.S.O./Billy Ceusters

Vous l’aurez compris, ce spectacle promet d’être haut en fraîcheur. En plus de cela, nous serons présents sur place pour immortaliser ce convoi inoubliable. Cet été, le Tour de France aura une saveur particulière et Demotivateur sera présent pour vous faire vivre l'événement !