Lessive : voici l'erreur que l'on fait tous et qui peut abîmer le lave-linge

La lessive est une tache ménagère quotidienne que chacun d’entre nous pratique. Pourtant, beaucoup sont encore nombreux à faire des erreurs au moment d’utiliser le lave-linge.

En effet, il ne suffit pas de trier ses vêtements et les mettre dans la machine puis appuyer sur « démarrer » pour que le tour soit joué. Et pour cause, en réalité, il est également important de choisir une lessive et un assouplissant adaptés à votre peau ou à l’odeur que vous souhaitez trouver sur votre linge. Mais ce n’est pas tout. Pour faire tourner efficacement sa machine, il est aussi primordial de ne pas la surcharger sous peine d’obtenir des vêtements mal lavés et donc bien loin de l’état de propreté espéré.

Une fois que l’on sait quels produits sont bien adaptés à nos envies, à notre linge et à notre machine, faut-il encore savoir dans quels compartiments les mettre afin que leur impact soit le meilleur possible. En général, les modèles standards de machine à laver sont équipés de trois bacs disposés côte à côte, et évidemment, chacun d’entre eux est destiné à un produit différent. En cas d’erreur, là encore, le linge sera mal lavé.

Dans quel bac mettre la lessive ?

Heureusement, pour éviter de se tromper, des symboles sont inscrits sur les bacs du lave-linge. Ainsi, le chiffre 1 correspond par exemple au produit de prélavage, qui devra être utilisé en cas de linge particulièrement sale. Ensuite, le bac où se trouve le chiffre 2 est fait pour accueillir la lessive. Sachez d’ailleurs qu’il existe d’innombrables références de lessive, que ce soit en liquide, en tablettes, en capsules ou en poudre. Enfin, le dernier bac, marqué de la fleur en forme de trèfle, est celui où l’on mettra l’adoucissant ou l’assouplissant afin de prendre soin de votre linge et de le parfumer selon votre désir.

Désormais, vous n’avez plus d’excuses !