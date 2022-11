« On ne savait pas que deux femmes pouvaient se marier », après 47 ans de relation, Liliane et Andrée se sont dit oui dans leur EHPAD

L’EHPAD du Val D’Escaut, à Valenciennes, a célébré un mariage entre deux de ses pensionnaires. Après 47 ans de relation, Liliane et Andrée se sont enfin passées la bague au doigt avec l’aide de la résidence et de la mairie.

Liliane et Andrée. Crédit : Baptiste Mezerette/ FTV

« On se connaît depuis un peu plus de 47 ans », précise Liliane pour nos confrères de France Info. Les deux femmes avaient 25 ans lorsqu’elles se sont rencontrées pour la première fois au foyer Notre-Dame d'Aubry-du-Hainaut, dans le département du Nord.

Un amour est né, Liliane et Andrée ne se sont plus jamais quittées, mais ont dû vivre cachées des décennies durant. Quand elles se sont installées ensemble dans l’EHPAD du Val D’Escaut il y a cinq ans, seuls leur tuteur et une infirmière, Alexandra Simon, connaissaient leur histoire.

« J'avais bien compris l'état de couple comme on peut le comprendre mais j'ai respecté leur silence, on n'est jamais revenu dessus », déclare l’infirmière qui a poussé Liliane et Andrée à se marier.

« On ne savait pas que deux femmes pouvaient se marier »

Crédit : FTV

C’est d’abord sur le ton de l’humour qu’un mariage avait été envisagé. Il faut dire que les futures mariées ne croyaient pas qu’un mariage entre deux personnes du même sexe soit possible de nos jours et que cela « se passait à la télé » uniquement, rapporte Alexandra Simon.

Une idée devenue réalité pour les deux femmes et qui a ému Liliane : « Ça m'a touché, c'était beau, on ne savait pas que deux femmes pouvaient se marier ».

C’est à l’occasion d’une sortie au restaurant que Liliane, encouragée par Alexandra, a fait sa demande à Andrée. Une fois la demande effectuée en bonne et due forme, il ne restait plus à l’EHPAD -qui croyait d’abord à une blague- qu'à tenir parole et à organiser les festivités. Les deux femmes étaient impatientes que leur rêve se réalise.

C’est au sein de l’EHPAD que le mariage a été organisé, avec l’aide de leur directrice, Camille Hétroit : « Ce n'est pas quelque chose que je vis tous les jours et que l'équipe vit tous les jours, c'est certain », ajoutant que tout le personnel était ému « de cette bonne nouvelle ».

Réaliser leur rêve

Crédit : FTV

Alexandra a ensuite acheté une robe sur internet avant de la remodeler à la main, « je ne leur ai pas rendu service mais je les ai aidées à réaliser un rêve. Parce qu’elles sont limitées dans leurs gestes, c’est-à-dire aller à la mairie, aller en ville, aller choisir une robe ou même une bague ». Tandis que le personnel de l’EHPAD et de la mairie se sont démenés pour organiser le mariage tant désiré.

Proches et résidents de l’EHPAD de Liliane et Andrée ont été conduits à la mairie en baby car afin de transporter les fauteuils roulants et autres matériel nécessaires.

47 ans d’amour plus tard, le moment était enfin venu pour les deux femmes de se dire ‘oui’ devant le maire Laurent Degallaix. « C'était une belle fête, la salle était belle, c'était bien organisé », se réjouissent Liliane et Andrée qui se sont dites heureuses et fières.