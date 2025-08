Airbnb : une cliente dénonce les images truquées par IA d'un hôte qui lui réclamait 13 000 euros pour des dégâts imaginaires

Une cliente de la plateforme Airbnb a dénoncé l’utilisation frauduleuse de l’IA par son propriétaire, qui avait trafiqué des photos afin de lui réclamer 13 000 euros de dédommagements pour des dégâts imaginaires.

Voilà une mésaventure qui pourrait arriver à n’importe qui ! C’est la raison pour laquelle cette cliente de la plateforme Airbnb a voulu témoigner de la tentative d’arnaque dont elle a failli être victime. En début d’année, cette cliente londonienne a réservé un logement à New York, aux États-Unis, via la plateforme Airbnb pour une durée de deux mois et demi. Une location pour laquelle elle débourse la somme de 4 300 livres, soit presque 5 000 euros. Se sentant en insécurité dans le quartier, elle décide de quitter les lieux plus tôt que prévu.

Mais peu après son départ, le propriétaire l’accuse d’avoir causé de nombreux dégâts. Photos à l’appui, il se plaint d’une table fissurée en son centre, de taches d’urine sur le matelas et d’un aspirateur, d’un micro-ondes, d’une télévision, d’un climatiseur et d’un canapé endommagés. Montant du préjudice réclamé : 5 314 livres (plus de 6 000 euros). Pire encore, le propriétaire évalue le montant des dégâts à 12 000 livres, soit environ 13 770 euros.

Cependant, la locataire affirme avoir laissé le logement en parfait état. Elle précise que durant son séjour, elle n’a reçu que deux visiteurs et qu’un témoin était présent au moment de son départ. En regardant les images envoyées par le propriétaire, elle remarque quelques incohérences : la fissure de la table n’est notamment pas la même selon les clichés. Elle est alors convaincue que les clichés ont été trafiqués numériquement, probablement à l’aide d’une IA.

Airbnb s’excuse et rembourse intégralement la locataire

L'hôte, pourtant très bien noté sur la plateforme, avait fourni à Airbnb des photos trafiquées grâce à un logiciel d'intelligence artificielle. Et la start-up américaine n'y a vu que du feu, dans un premier temps.

"Airbnb a non seulement omis d'identifier cette manipulation évidente, mais a complètement ignoré mes explications et les preuves évidentes que les photos étaient fabriquées. Étant donné la facilité avec laquelle de telles images peuvent désormais être générées par l'IA et apparemment acceptées par Airbnb malgré les enquêtes, il ne devrait pas être si facile pour un hôte de s'en tirer en falsifiant des preuves de cette manière"

Après plusieurs réclamations, cette étudiante a fini par être remboursée de l'intégralité du montant de sa réservation et Airbnb lui a présenté des excuses.

Selon The Guardian, le propriétaire de l'appartement a "reçu un avertissement pour violation des conditions d'utilisation et qu'il serait radié en cas de signalement similaire". Les risques de manipulation augmentent avec la diffusion de l'intelligence artificielle. The Guardian souligne que certaines compagnies d'assurances observent de plus en plus de fausses déclarations de dommages, concernant notamment des véhicules.