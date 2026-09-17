Ces 2 nouveaux panneaux méconnus 277.1 et 721 arrivent sur la route : voici ce qu'ils signifient vraiment

Deux nouveaux panneaux de signalisation sont apparus au bord des routes chez nos voisins allemands qui peuvent surprendre si l’on est pas au courant de leur signification.

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Des nouveaux panneaux en Allemagne

De nombreux automobilistes français traversent la frontière pour se rendre en Allemagne chaque jour, que ce soit pour le travail ou pour profiter des spécificités du réseau routier voisin. Cependant, si tel est votre cas, il semble judicieux de se tenir au parfum des nouveautés intégrées au code de la route allemand.

Par exemple, les Allemands ont opté pour une approche radicalement différente à l’image de ce panneau noir avec un vélo et une flèche verte qui donne carte blanche aux cyclistes pour s’engager dans la direction indiquée, peu importe la couleur du feu. Une liberté qui s’accompagne bien sûr d’un appel à la vigilance.

L’Allemagne encourage le covoiturage

Mais la vraie nouveauté, c’est ce panneau rond à contour rouge qui fait trembler les automobilistes : une voiture rouge figée derrière un vélo et un scooter noirs. Il signifie : interdiction formelle de doubler les deux-roues. Une mesure qui n’existe pas encore en France, sauf à titre expérimental, mais qui pourrait bien pointer le bout de son nez.

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En plus de ces mesures, l’Allemagne a aussi complètement changé les règles pour favoriser le covoiturage et l’autopartage. En effet, contrairement à la France,il est possible de rouler sur une voie de bus, en toute légalité ! En effet, à condition d’avoir suffisamment de passagers à bord, un panneau montrant une voiture avec trois occupants vous donne ce précieux sésame.

Côté autopartage, des zones de stationnement privilégiées, signalées par un panneau original représentant quatre silhouettes et une voiture coupée en deux, ont été mises en place. Pour repérer ces véhicules partagés, rien de plus simple : ils arborent fièrement un macaron bleu “car-sharing” sur leur pare-brise.

Désormais, si vous prenez la route chez nos voisins germaniques, vous aurez plus de facilités à circuler en covoiturage.

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Jérémy Birien

Au sujet de l'auteur :

Journaliste et expert des médias digitaux avec plus de 15 ans d'expérience, Jeremy Birien collabore avec la rédaction de Demotivateur depuis plus de 10 ans. Diplômé de l'ISFJ avec un Master en Journalisme (Bac +5), il a forgé son expertise au sein de médias leaders tels que Melty et Jellysmack. Spécialiste des nouveaux formats d’information et ambassadeur voyage, il apporte son regard acéré et sa rigueur éditoriale pour décrypter l'actualité, les tendances de société et l'évasion. Son parcours académique et sa maîtrise historique de la ligne éditoriale de Demotivateur.

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