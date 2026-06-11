« Grand-père semblait se noyer et nous avions besoin d'aide » : à 8 ans, Marley garde son calme et évite le drame en mer

À seulement 8 ans, Marley a sauvé son grand-père de la noyade en gardant son sang-froid après le chavirement de leur kayak au large du Pays de Galles.

Une sortie en mer entre un grand-père et son petit-fils a failli tourner au drame au large du Pays de Galles. Fort heureusement, le jeune garçon a gardé son calme et adopté les bons réflexes, permettant d’éviter le pire.

À 8 ans, il sauve son grand-père de la noyade

Marley Jones, 8 ans, et son grand-père, David « Dai » Jones, étaient en vacances à Fontygary, dans le Vale of Glamorgan le 27 mai dernier, au sud du pays de Galles, lorsqu’ils ont décidé de faire du kayak.

Le hic ? La promenade a rapidement tourné à l’incident après le chavirement de l’embarcation, rapporte le magazine People.

Crédit Photo : Barry Dock RNLI / Facebook

Selon un communiqué du Royal National Lifeboat Institution (RNLI), Dai a réussi à remettre son petit-fils dans le kayak, mais n’a pas pu remonter à bord.

Emportés par les courants, ils ont dérivé sur plusieurs kilomètres dans le canal de Bristol, tandis que David restait accroché à la barque.

Malgré la situation critique, Marley a gardé son sang-froid et utilisé un téléphone portable placé dans une pochette étanche pour contacter sa grand-mère, qui a immédiatement alerté les secours.

« Quand j’ai appelé ma grand-mère, je lui ai dit que j’allais bien, mais grand-père semblait se noyer et nous avions besoin d’aide », a raconté Marley, cité par le RNLI.

Les secouristes saluent son sang-froid

Les secouristes ont retrouvé le duo à environ trois kilomètres du rivage, une distance parcourue en moins de trente minutes.

Alors que les secours étaient en route, Dai a tenté de ne pas céder à la panique afin de ne pas inquiéter son petit-fils.

« J’étais fatigué et j’avais froid, et à un moment, je ne savais pas si j’allais m’en sortir. Mais j’essayais de rester positif et calme pour Marley, pour ne pas lui faire peur », a-t-il indiqué.

Crédit Photo : Barry Dock RNLI / Facebook

Un membre de la RNLI, Andy, a salué le courage et le calme olympien du jeune garçon :

« Il a fait preuve d’une grande maturité et est resté calme tout au long de la situation », a-t-il déclaré.

La suite après cette vidéo

L’enfant récompensé pour son courage

Quelques jours après le sauvetage, Marley, Dai et le père du garçon, Joe, sont allés à la rencontre des équipes d’intervention. L’enfant de 8 ans a alors reçu une médaille pour son sang-froid et son courage.

« Ils ont fait exactement ce qu’il fallait dans une situation difficile. Ils portaient tous les deux des gilets de sauvetage, avaient un téléphone dans une pochette étanche, ont appelé les secours dès qu’ils ont compris qu’ils ne pouvaient pas regagner la côte et sont restés avec le kayak », a souligné Andy.

Crédit Photo : Barry Dock RNLI / Facebook

Il a toutefois rappelé que les conditions peuvent changer très vite en mer, notamment dans des zones de forts courants comme le canal de Bristol.

De son côté, Dai a remercié les sauveteurs :

« Dès l’arrivée du canot, j’ai su que nous étions entre de bonnes mains », a-t-il confié.

Très ému, il a ajouté :